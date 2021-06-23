Ученые выяснили, что влияет на старение кожи - ФОТО

Каждой женщине хочется сохранить свою молодость и красоту как можно дольше, и при этом не обращаться к врачам и не делать пластику.

Многие из нас уверены, что на старение кожи влияет только возраст и различные внешние факторы, однако ученые провели исследование и доказали, что эта проблема может быть вызвана и нашими привычками.

Если вы хотите сохранить свою кожу молодой и эластичной, то вам стоит избегать следующего:

1. Сахар и мучное

Эти два продукта являются самыми большими врагами красоты. Как оказалось, мучное и сахар влияют не только состояние вашей фигуры, но и на состояние кожи.

А тем более стоит отказаться от употребления сладких булочек, которые сочетают в себе эти два противопоказательных продукта.

Сахар и мучные изделия сделают вашу кожу дряблой и рыхлой.

2. Гнев

Это отрицательное чувство негативно сказывается не только на вашей нервной системе. Также гнев способствует выделению в кровь гистамина - тканевого гормона, который регулирует жизненно важные функции организма и играет значительную роль в патогенезе ряда болезненных состояний.

Его появление в нашем организме может вызывать раздражение кожи и разрушение клеток, поэтому стоит тщательно контролировать свои эмоции и не накручивать себя по пустякам. Чем проще вы будете относиться к жизненным невзгодам, тем лучше будет состояние вашей кожи.

3. Состав косметики

К выбору косметических средств стоит подходить с особой осторожностью, так как их влияние на нашу кожу может принести не только положительный результат.

Прежде чем купить какой-либо крем или лосьон - внимательно изучите его состав и убедитесь, что в нем отсутствуют парабены и пропиленгликоль.

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