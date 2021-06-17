Как выбрать резинку для волос? - ФОТО

Резинки - главное бьюти-изобретение человечества, уверены стилисты по волосам во всем мире. Только не надо говорить, что ваши волосы слишком кудрявые/короткие/непослушные/тонкие/густые для того, чтобы носить хвосты. С резинками из нашего обзора проблем не будет - мы собрали самые популярные варианты на все случаи жизни и типы волос.

1. Для густых волос и против выпадения

Резинки-пружинки, которые последние несколько лет вытеснили все прочие форматы, стали таким фетишем девушек по всему миру, что порой их носят как аксессуар не только на волосах, но и на руке - если распускают волосы. Это самый деликатный способ собрать волосы - за счет формы распределение нагрузки происходит таким образом, что волосы не травмируются. Спиралевидные резинки держат волосы плотно только если надеты в несколько оборотов - в один оборот они лишь слегка фиксируют их. При этом подобные резинки держат даже самые густые волосы без малейшего вреда и опасности выпадения.

2. Для тонких волос

Простые черные резинки - классика жанра и идеальный вариант для создания хвоста любой формы, но с оговоркой: очень густые волосы будут держаться с чувством стянутости, а вот для тонких и волос средней густоты это идеальный вариант.

3. Для вьющихся волос и сложных причесок

Даже самые неукротимые волосы будут держать форму с этими резинками, которые обожают стилисты салонов красоты. Благодаря крючкам эти резинки держатся настолько прочно, что хвост не спадет и не съедет даже после самой бурной вечеринки. Особенно этот вариант подходит кудрявым девушкам, волосы которых остальные резинки просто не держат. Кстати, для сложных причесок с забранными наверх волосами используют также чаще всего подобную резинку.

4. Для прямых волос

Прямые волосы требуют другого вида укрощения - для них больше всего подходят большие тряпичные резинки из 80-х, которые фиксируют волосы либо очень свободно (когда из прически выбиваются пряди), либо путем перекручивания волос несколько раз. Также такие резинки хороши для создания низких пучков.

5. Для сложных плетений

Едва заметные мелкие силиконовые резинки помогают создавать сложные образы - они фиксируют отдельные пряди, которые вы потом можете заворачивать в части целой композиции.

6. Для тренировок