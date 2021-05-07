14 основных привычек роскошных женщин

По-настоящему шикарные, элегантные и стильные женщины - не сверхлюди, они просто хорошо подготовлены. Если вы не видите, как они ходят в блузках с пятнами от кофе или в колготках со стрелками, страдающими на неудобных каблуках, это не значит, что с ними такого не бывает. Просто они знают, как с этим справляться.

И им приходится справляться с этим каждый день. Просто у этих женщин есть свои ежедневные привычки, которые делают их вид изысканным, уверенным и красивым каждый день. И это не подразумевает огромный гардероб и нереальные суммы денег. Настоящий стиль начинается дома, когда вы просыпаетесь.

1. Планируйте с вечера, что наденете завтра. Видите, это не волшебство, чистая математика. Стильные женщины, которых вы видите, действительно стараются так выглядеть. И это начинается с подбора правильного наряда не за 10 минут до выхода, когда вы бегаете в панике по квартире, а заблаговременно.

2. Дайте себе достаточно времени подготовиться. Это означает не переставить три раза будильник и еще поваляться, а потом собираться как попало. Это значит проснуться вовремя, чтобы подготовить одежду к презентабельному виду, сделать прическу, нанести качественный макияж, добавить к образу стильный аксессуар, о которых мы часто забываем, но которые и завершают образ.

3. Выберите правильное нижнее белье. Во-первых, это основа вашей уверенности в себе. Во-вторых, белье должно соответствовать вашему наряду, чтобы, например, кружева не проглядывали через обтягивающую трикотажную одежду. Или если задача немного показать белье, то оно должно быть соответствующе подобрано.

4. Вдохновляйтесь другими стильными женщинами. Изучать стиль известных модниц тоже полезно. Это могут быть ваши коллеги по работе, а может блогерши в Инстаграме, или те же Виктория Бекхэм и другие. Нет ничего страшного, если вы будете стараться подбирать свой наряд по стильным фото в Интернете.

5. Одевайтесь соответствующе. Звучит просто, но выглядеть стильно - еще значит выглядеть соответственно чему-то: погоде, ситуации, мероприятию. Смотря куда вы идете, когда и к кому. На все время и место. Не стоит одевать мини-юбку на встречу с консервативным дресс-кодом. Не думайте, что вы так впечатлите кого-то, скорее наоборот.

6. Надевайте только то, что вам подходит по размеру. Конечно, даже у самых стильных женщин есть пара джинсов, в которые они мечтают влезть, но они их не носят. Как бы вам не нравилась какая-то одежда, если она вам не по размеру, забудьте о ней.

7. Дополните свой образ одной дорогой деталью. Когда-нибудь удивлялись, как некоторые женщины могут выглядеть шикарно в простых джинсах и блузке? Конечно, есть много составляющих, но одна из них - это дополнение образа яркой деталью: красивый кожаный ремень, элегантные серьги, брендовая сумка и т.д.

8. Выберите идеальные аксессуары. Как советовала Коко Шанель, когда надеваете аксессуары, снимите последнюю вещь, которую вы надели - в том смысле, чтобы не было излишеств. Стильные женщины знают меру.

9. Никогда не валяйтесь в постели в "хорошей одежде". Смените шелковое платье на легинсы и свитшот, если хотите поваляться на диване.

10. Аккуратно складывайте одежду и вешайте ее на вешалки. Просто совет, но всегда ли мы ему следуем?

11. Каблуки - не всегда шикарны. Шикарная женщина - умная женщина. Она знает, когда нужно обуть каблуки, а когда балетки.

12. Регулярно стирайте вещи, не оставляйте все на потом, когда уже будет ничего чистого и подходящего надеть.

13. Приготовьте себе "модную аптечку". Даже у самых стильных женщин бывают провалы. На такие случаи нужна аптечка: булавка, нитка с иголкой, чтобы зашить дырку, порванную юбку, лак, чтобы остановить стрелку, лейкопластырь на случай новых туфель, и т.д.

14. Оставайтесь верными своему стилю. Шикарные, стильные женщины не бегут за модой. У них есть арсенал классической одежды, которая всегда актуальна, вне сезона и трендов. Им всегда есть, что надеть.

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