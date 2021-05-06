5 секретов красоты Пенелопы Крус - ФОТО

Пенелопа Крус, несомненно, является одной из самых сексуальных женщин современности. Мы расскажем, в чем секрет ее притягательной красоты.

1. Несмотря на насыщенную светскую жизнь, актриса почти не употребляет алкоголь. "Алкоголь моментально ударяет мне в голову, достаточно буквально двух глотков. Поэтому я пью только по праздникам, и это всегда что-то очень легкое и в небольшом количестве", - говорит звезда.

2. Своей прекрасной фигурой Пенелопа обязана классическому балету, которым она занималась в течение 17 лет. Также актрису часто можно увидеть на занятиях йогой и пилатесом.

3. Пенелопа не изнуряет себя диетами, в питании она придерживается средиземноморской кухни, которая богата фруктами, овощами, рыбой и морепродуктами, сыром, пастой и орехами.

4. Яркие черты лица испанской красотки подчеркивает макияж глаз smoky eyes с подведенным внутренним веком, что придает взгляду черных глаз пущей глубины и магнетизма.

5. У Пенелопы Крус прекрасные гены. "В моей семье все женщины просто красавицы. Я думаю, что женщина хорошо выглядит, когда ее лицо способно рассказать историю".

В завершение актриса поделилась своим пониманием прекрасного: "Красота - это комплексное понятие, она не может быть помещена в определенные рамки. Я считаю, красота не имеет правил. Это может быть лицо 90-летней женщины, в чертах которого таится много тайн. Красота - это то, о чем говорят глаза".

elle.ua