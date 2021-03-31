Добрые дела, которые можно делать каждый день - ФОТО

Говорят, чтобы изменить мир к лучшему, нужно начать с себя. И это действительно так. Если каждый из нас станет пополнять список "что такое хорошо" пусть небольшими, но добрыми поступками (которые даже не требуют большого количества времени и денег), то, возможно, фраза "Мир во всем мире" перестанет казаться такой уж утопией. Так что же можно делать ежедневно?

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Придерживать дверь

Казалось бы, что может быть проще? Но зачастую мы так увлечены своими мыслями, что не делаем даже этого. Хотя те две секунды, которые займет такое простое действие, не сыграют никакой роли в вашем распорядке дня, зато к идущему следом за вами человеку вы проявите заботу и уважение.

Желать доброго утра и хорошего дня

И не только своим родным и близким. Такое простое пожелание приятно будет услышать и соседу, которого вы случайно встретили в лифте, и охраннику в офисе, не замечая которого вы проноситесь мимо, спеша на свое рабочее место, и бариста в кафе, который никак не может запомнить ваш любимый капучино. Словом, всем тем людям, которых мы почему-то не замечаем в ежедневной рутине.

Делать комплименты

Добро - это в первую очередь внимание. И один из самых простых способов проявить его - сделать комплимент кому угодно: любимому, другу, коллеге, и даже незнакомцу, например, на шопинге, когда кто-то долго стоит перед зеркалом и не может определить, подходит ему эта вещь или же нет. Просто похвалите его за выбор.

Улыбаться незнакомцу

Добро заразительно. И это в нем самое ценное. Если сегодня вы проснулись в отличном настроении - поделитесь им с другими. Например, просто улыбнитесь незнакомцу на улице.

Участвовать в буккроссинге

Согласитесь, большие семейные библиотеки сегодня - редкое явление в наших квартирах. Если у вас есть книги, которые вы точно больше не будете читать и хранить как коллекционные, оставьте их для других: просто в подъезде, в специальных кафе или других местах в городе.

И еще один интересный факт: совершать добрые поступки не только приятно, но и полезно. Когда мы делаем что-то хорошее искренне, в крови повышается уровень гормона окситоцина, который оказывает положительный эффект на работу сердца.

Elle.ru