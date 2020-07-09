8 способов, чтобы очиститься от негатива окружающих

Если вы отличаетесь душевной чуткостью, то, значит, вы умеете слушать, понимать и поддерживать других людей. Обратной стороной этой способности является ваша невозможность защитить себя от негативных эмоций и энергии окружающих. Поэтому получается, что проявление сострадания оборачивается для вас отрицательными последствиями.

Если вы считаете себя чутким человеком, вам необходимо научиться перестать расстраиваться по поводу вещей, которые не имеют к вам никакого отношения. Берегите свою энергию для себя и людей, которых вы любите, и не позволяйте негативной информации, энергии и эмоциям забирать ваши силы.

Представляем 8 шагов, которые помогут вам в этом.

1. Объясните это себе.

Если ваше приподнятое расположение духа неожиданно сменилось чувством страха, боли, печали и гнева, задайте себе вопросы:

В компании каких людей вам приходилось находиться в последнее время?

Что вам дало это общение?

Посещали ли вы мероприятия, которые вам были неприятны?

Если ваш ответ "да", попробуйте объяснить себе, что испытываемые вами на данный момент эмоции совсем не ваши - вы их просто впитали извне. Если в ваших силах оказать кому-либо помощь, утешить или дать полезный совет, сделайте это. Но если вы не в состоянии ничего изменить, объясните себе, что вы не можете ничего поделать и что вам лучше сосредоточиться на собственной личности.

Освободитесь от отрицательных эмоций, поскольку, находясь в их власти, вы не поможете ни другим людям, ни себе. Продолжая переживать чувства окружающих, вы вместо того, чтобы тратить силы на что-то полезное, просто их истощите.

2. Загляните внутрь себя.

Поинтересуйтесь у себя, по какой причине негативное состояние, которое переживает другой человек, передается вам.

Вам когда-нибудь приходилось испытывать нечто подобное?

Есть ли у вас внутри негативные эмоции по отношению к другому человеку, которые вы подавляете?

Сконцентрируйтесь на собственных проблемах и начните ими заниматься. Посмотрите глубоко внутрь себя и постарайтесь исцелить свои раны из прошлого. Постарайтесь принять чувства, которые подавляете в себе, воспримите их с нежностью, ощутите их такими, какие они есть, выплесните их, а затем отпустите.

Значимой частью этого ритуала является прощение себя и других, то есть тех, по отношению к кому вы испытываете эти отрицательные эмоции.

3. Найдите время, чтобы побыть в одиночестве.

Когда вы остаетесь наедине с самим собой, то получаете возможность переосмыслить, выплакать негативные эмоции или избавиться от них каким-то другим способом.

4. Представьте, что вас защищает щит.

Если вы общаетесь с токсичной личностью, или пребываете в среде, наполненной негативной энергией, представьте, что вас окружает прозрачный щит, который не позволяет отрицательной энергии других людей воздействовать на вас.

5. Воспользуйтесь силой воды.

После общения с негативной личностью вам будет полезно принять душ, что позволит смыть с себя всю отрицательную энергию. Если у вас нет такой возможности, то хотя бы постарайтесь вымыть руки и лицо.

Представьте себе, как вы смываете с себя всю накопившуюся отрицательную энергетику.

6. Выразите свои эмоции.

Чтобы вы ни чувствовали внутри себя, выразите это. Еще ни одному человеку, который подавлял свои эмоции, не удавалось добиться ничего хорошего. Наоборот, это прямая дорога к различным проблемам со здоровьем.

Разрешите себе выразить сомнение, страх, гнев, несогласие и все остальные эмоции, которые вы чувствуете.

7. "Заземлите" себя.

Представьте, что вы соединяетесь с Землей с помощью трубки, отправляя через нее всю отрицательную энергию и получая в ответ энергию положительную. Это упражнение позволит вам ощутить приток позитивной энергии.

8. Отдохните на открытом воздухе.

Природа - это главный источник наших сил и здоровья. Старайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе в окружении воды и земли... Позвольте ветру забрать всю отрицательную энергию, накопившуюся в вас.