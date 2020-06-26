Почему, чтобы стать счастливее, надо понять, что делает вас несчастным

Ежегодно публикуются тысячи книг по самосовершенствованию, с одной лишь целью - сообщить нам рецепт счастья, которого непременно надо достичь. Нам подробно объясняют, как похудеть, преодолеть депрессию, разжиться деньгами, найти подходящего человека - и в результате стать счастливым.
Но в этом году неожиданно вышла книжка, автор которой выделяется из толпы энтузиастов, одержимых счастьем. Рэнди Дж. Патерсон, клинический психолог, психотерапевт, специализирующийся на лечении тревожных расстройств и депрессии и по совместительству директор клиники Changeways в Ванкувере, предлагает вниманию публики бестселлер "Как быть несчастным. 40 стратегий, которые вы уже используете" - наконец-то в русском переводе.
В книге Патерсон предлагает альтернативную точку зрения на общемировой культ счастья: забудьте о навязчивых стандартах и сосредоточьтесь на плохом. По словам автора, вековой прессинг культурных (надо больше зарабатывать!), физиологических (поменьше отдыхать!) и сознательных (и быть счастливым!) установок направляет нас в погоню за ускользающим идеалом, а вечная жажда удовлетворения приводит к накоплению разочарования и вины. Но если мы сознательно выбираем противоположное направление, или, как выражается Патерсон, "оптимизируем страдания", наблюдая природу наших вредных привычек, мы можем открыть для себя новые и полезные поведенческие форматы.
Мотивирующий слоган "несчастье - это новое счастье" хотя и выглядит маркетинговой уловкой, но содержит элемент интеллектуального контрпрограммирования, который имеет важное значение. Рассмотрим, в чем польза стратегий Патерсона, на примере основных установок из книги.
УСТАНОВКА #1: НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО
Путь вверх или путь вниз - направления одного и того же ментального пространства. Проще говоря, если вы можете забить на то, что делает жизнь хуже (например, не обращать внимания на свои вредные привычки - есть и есть, черт с ними), значит, можете игнорировать и недостигнутое хорошее, чтобы чувствовать себя лучше.
Кроме того, конструктивный потенциал скрыт в признании, что вы не так несчастны, как могли бы быть - и это довольно мощное осознание. То есть, даже если у вас полоса невезения, вы понимаете, что ситуация была бы куда хуже, если бы вы потеряли все, что есть, и дни напролет жевали бы картошку из "Макдональдса", валяясь на диване и предаваясь раздумьям о собственной никчемности. Так почему бы не начать выкарабкиваться из апатии прямо сейчас, стимулируя себя этой неприятной картиной?
УСТАНОВКА #2: НЕ ВСЕ СРАЗУ
Принято считать, что несчастный человек невосприимчив к мотивации, но на самом деле наоборот: людей делает несчастными чрезмерный энтузиазм. Представьте, одна из ваших подруг переехала в потрепанную квартиру и заявляет: "В выходные я должна тут все отмыть и переделать". Или другая: "С завтрашнего дня начинаю тренироваться каждый день и соблюдать диету на 1200 калорий". Цели, которые они намечают, слишком грандиозны. Им будет сложно их достичь, а рвение быстро сменится разочарованием.
"В психотерапии мы стараемся немного обуздать таких энтузиастов, - объясняет Патерсон. - Убеждаем, что не нужно задавать слишком высокие планки, чтобы не быть обескураженным, еще не приступив к делу. Стоит разбить амбициозные планы на постепенные, небольшие и управляемые этапы".
УСТАНОВКА #3: ГРУСТИТЬ НЕ ВРЕДНО
Главная проблема позитивной психологии в том, что нормальные и естественные человеческие эмоции - такие как грусть и беспокойство, разочарование, отчаяние, боль утраты - вдруг переквалифицировались в страшную беду. Все обязаны наслаждаться счастьем двадцать четыре часа в сутки! Сейчас в тренде выглядеть счастливой, довольной и не портить другим настроение унылым видом.
Тем не менее, идея открытости и принятия отрицательных эмоциональных состояний очень и очень полезна. Бояться, беспокоиться, грустить, испытывать разочарование - все это абсолютно нормальные аспекты человеческого бытия. Если мы сможем принять отрицательные эмоции как часть нормального потока человеческих чувств, то, как ни парадоксально, будем меньше огорчены. Несчастье происходит не от переживания эмоций, а от реакции на них как на неприемлемые или ненормальные. Чем больше мы абстрагируемся от негативного определения чувств, тем меньше мы вовлечены в борьбу с ними и тем менее интенсивными они становятся.
УСТАНОВКА #4: НИЧЕГО СТРАШНОГО
Еще один парадокс: нередко состояние несчастья происходит от чрезмерного контроля, к которому мы себя приучаем. Например, в офисе пора дедлайна, и вам надо успеть за день миллион дел. Вы настолько загружены, что нет времени даже на обед, и потому вы принимаете "единственно верное решение" перекусить за рабочим столом. Звучит знакомо, не правда ли? Ничего страшного, если вы пообедаете так раз или два, но когда это превратится в привычку, вы почувствуете, что работа взяла верх и вы уже не любите ее как раньше.
Между тем короткая прогулка на обед в соседний парк или кафе не привела бы к утрате профессиональной тяги. "Любая разминка только во благо, - убежден доктор Патерсон. - Каждое движение сторицей вернет вам потраченное на него время, потому что, вернувшись на рабочее место, вы будете бодрее и намного эффективнее, чем если бы никогда не вставали из-за стола".
УСТАНОВКА #5: ВСЕ В ГОЛОВЕ
"Самое важное открытие основано на моих исследованиях и наблюдениях коллег: самооценка - это миф, - пишет Патерсон. - Хотя нелюбовь к себе существует. Люди, как правило, не отдают себе в отчета в испытываемом настроении - счастливые не разгуливают по улицам, упиваясь тем, как они счастливы, так же как недовольные не думают постоянно, что они несчастны. Поэтому вместо того, чтобы пытаться убедить себя в том, насколько прекрасна и безупречна ваша жизнь, применяя разнообразные техники позитивного восприятия, просто осознайте, проснувшись утром, что в основном вы и правда в порядке.
Процесс заключается в распознавании сценария, который вы ежедневно пишете в голове, и осознании, что эта невеселая и скептическая история не является правдой. Не нужно противоречить всем негативным мыслям и критическим убеждениям о себе - просто учитесь осознавать, что все они являются конструкциями, а не полным или хотя бы достоверным представлением реальности.