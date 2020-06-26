Почему, чтобы стать счастливее, надо понять, что делает вас несчастным

Но в этом году неожиданно вышла книжка, автор которой выделяется из толпы энтузиастов, одержимых счастьем. Рэнди Дж. Патерсон, клинический психолог, психотерапевт, специализирующийся на лечении тревожных расстройств и депрессии и по совместительству директор клиники Changeways в Ванкувере, предлагает вниманию публики бестселлер "Как быть несчастным. 40 стратегий, которые вы уже используете" - наконец-то в русском переводе.

В книге Патерсон предлагает альтернативную точку зрения на общемировой культ счастья: забудьте о навязчивых стандартах и сосредоточьтесь на плохом. По словам автора, вековой прессинг культурных (надо больше зарабатывать!), физиологических (поменьше отдыхать!) и сознательных (и быть счастливым!) установок направляет нас в погоню за ускользающим идеалом, а вечная жажда удовлетворения приводит к накоплению разочарования и вины. Но если мы сознательно выбираем противоположное направление, или, как выражается Патерсон, "оптимизируем страдания", наблюдая природу наших вредных привычек, мы можем открыть для себя новые и полезные поведенческие форматы.

Мотивирующий слоган "несчастье - это новое счастье" хотя и выглядит маркетинговой уловкой, но содержит элемент интеллектуального контрпрограммирования, который имеет важное значение. Рассмотрим, в чем польза стратегий Патерсона, на примере основных установок из книги.

УСТАНОВКА #1: НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО