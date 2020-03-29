29 марта 2020

отправить статью
Что читает Сара Джессика Паркер на карантине? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

15:00

  • 115
Что читает Сара Джессика Паркер на карантине? - ФОТО
Что делать с вещами, которые вы не носите?

Опросы

13:00

  • 237
Что делать с вещами, которые вы не носите?
Как есть меньше сладкого? - 5 простых советов

Гурмания

11:00

  • 263
Как есть меньше сладкого? - 5 простых советов

29 марта 2020 15:00

Что читает Сара Джессика Паркер на карантине? - ФОТО

Пока звезда "Секса в большом городе" находится в самоизоляции, она решила прочесть новый роман канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел, вышедший только три дня назад. 

Актриса написала в своих соцсетях: "Я так взволнована, что едва могу предпринять шаги, чтобы снова взяться за чтение, потому что не хочу погружаться в тот мрак, который наступит, когда эта книга заканчивалась. Тем не менее, мое путешествие в "Стеклянный дом" начинается.

РS: и позвольте добавить, я знаю, что наши любимые библиотеки по всей стране делают все возможное, чтобы доставить книги читателям, поэтому узнайте у местных библиотек, какие услуги они предлагают своим сообществам прямо сейчас, а также если собираетесь купить книги, пожалуйста, поддержите ваших местных независимых книготорговцев. А если вы хотите приобрести что-то, но не можете найти локально, есть замечательный сайт bookshop_org, который может удовлетворить ваши потребности. Кроме того, они поддерживают местных и независимых книготорговцев!"

Еlle.ru


Просмотров: 115

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

25 марта 16:00

  • 618
5 натуральных масок для лица, которые можно сделать дома

Опросы

25 марта 12:00

  • 444
Чем бы занимались на карантине Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие звезды? - ФОТО

Опросы

25 марта 10:00

  • 440
Как правильно ухаживать за украшениями?