Что читает Сара Джессика Паркер на карантине? - ФОТО

Пока звезда "Секса в большом городе" находится в самоизоляции, она решила прочесть новый роман канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел, вышедший только три дня назад.

Актриса написала в своих соцсетях: "Я так взволнована, что едва могу предпринять шаги, чтобы снова взяться за чтение, потому что не хочу погружаться в тот мрак, который наступит, когда эта книга заканчивалась. Тем не менее, мое путешествие в "Стеклянный дом" начинается.

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