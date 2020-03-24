20 цитат, которые сделают утро счастливым

"Рано ложиться и рано вставать - вот что делает человека здоровым, богатым и умным". Бенджамин Франклин

"Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет!" Нина Добрев

"Каждое утро - это время начать жизнь снова". Пауло Коэльо

"Старые друзья уходят, новые появляются. Как и дни. Старые проходят, новые прибывают. Важно сделать их значимыми: значимый друг - значимый день". Далай-Лама

"Мне нравится сама идея: возможность вставать каждое утро и начать что угодно заново". Кристин Армстронг

"Возможности как восходы. Если ждать их слишком долго, можно и пропустить". Уильям Артур Вард

"Комар, ранним утром впивающийся вам в ляжку, может послужить молнией, которая озарит в вашем черепе неизведанные еще горизонты". Сальвадор Дали

"Улыбнитесь себе в зеркало. Делайте так каждое утро, и вы заметите, какие огромные перемены случатся в вашей жизни". Йоко Оно

"Нет такой ночи или проблемы, которую не победил бы восход и надежда". Бернард Уильямс

"Планы на год составляй весной, планы на день - утром". Китайская поговорка

"Мысли как цветы: сорванные утром, они дольше остаются свежими". Андре Жид

"Каждое утро я произвожу себя на свет..." Фредерик Бегбедер

"Утро вечера мудренее. Звучит глупо и затасканно, но это так". Эрих Мария Ремарк

"Для того, кто любит уединение, ранняя утренняя прогулка то же, что прогулка ночная, с той только разницей, что утром в природе таится больше радости". Виктор Гюго

"А бывает, проснешься, и все идеально". Дэвид Николс

"Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне". Генри Дэвид Торо

"Бывают такие дни, когда я могу говорить с кем угодно и о чем угодно. Просто потому, что утро было хорошее". Питер Джексон

"Солнечное утро - это время тихой радости. Эти часы - не для спешки, не для суеты. Утро - время неторопливых, глубоких, золотых мыслей". Джон Стейнбек

"Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, какая это драгоценная привилегия - быть живым: дышать, думать, наслаждаться, любить". Марк Аврелий

"Что делать, когда закончил дело всей жизни? Посмотреть на все хорошенько с утра". Игги Поп

Еlle.ru

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