Сильная женщина всегда будет делать эти 16 вещей

1. Она работает.
Да, бывают дни, когда ей не хочется никуда идти, когда ей хочется валяться в постели до полудня. Но она никогда не позволяет этому помешать ей встать, собраться и поехать на работу. Она ответственна, она знает, что такое рабочая этика. Он не делает себе поблажек.
2. Она уходит от токсичных людей.
И неважно, что она знала этого человека всю свою жизнь. Если кто-то становится для нее источником стресса, тогда она оставит его в прошлом. Она не терпит токсичность. Она знает, что людям, которые отравляют чем-то ее жизнь, не место рядом с ней.
3. Она любит себя.
У нее есть комплексы, как и у всех, но она не позволяет им мешать ей. Хотя бывают времена, когда она совсем не уверена в себе, но она не перестает считать себя красивой женщиной. Стоящей женщиной.
4. Она открыто выражает свои эмоции.
Она знает, что, чтобы плакать, быть уязвимой, открывать свое сердце и душу, нужна сила. И хотя это трудно, она всегда будет говорить правду. Она всегда будет оставаться настоящей.
5. Она оставляет позади плохие отношения.
Она не боится одиночества. Она лучше будет одна, чем в ловушке отношений, в которых ее не ценят. Ее стандарты для мужчины высоки, так же как и стандарты для себя.
6. Она заботится о своем психологическом здоровье.
Она следит за состоянием своего разума так же, как и за своим телом. Она устраивает себе день отдыха от всего, когда это нужно. Она знает, что заслуживает счастья, и будет делать все для этого.
7. Она поддерживает других женщин.
Хотя не обходится без зависти чужой красоте или успеху, она никогда не показывает это. Вместо того, чтобы относиться к другим женщинам как к соперницам, она относится к ним как к сестрам. Она поддерживает их.
8. Она верит в себя.
Она никогда не перестает верить, что станет успешной. Она может терпеть неудачи, но она всегда встает и идет дальше. Она будет идти, пока не достигнет своего пункта назначения, потому что она боец.
9. Она говорит "нет".
У нее есть привычка брать на себя много дел, но она понимает, что она не суперженщина. Бывает, что она отказывается встретиться с друзьями или поработать дополнительное время. Она знает свои границы и когда нужно сказать "нет". Она умеет рассчитывать силы.
10. Она заботится о себе.
Она знает, что единственный человек, на которого она может полностью положиться, - это она сама. Вот почему она сама зарабатывает деньги, платит по счетам. Она ведет себя как свой лучший друг. Она - определение независимости.
11. Но еще она умеет просить о помощи.
Она знает свои возможности. И если ей сложно сделать что-то самой, она не слишком упряма, чтобы попросить о помощи. Она знает, что ее неспособность сделать все - это не слабость. Даже самым сильным людям порой нужна рука помощи.
12. Она говорит то, что думает.
Она никогда не скрывает свое мнение. И неважно, насколько оно нравится или не нравится другим. Главное, что она живет по своей правде. Для нее честность важнее, чем согласие.
13. Она практикует доброту.
Когда она рядом с тем, кого терпеть не может, она будет вести себя достойно, с улыбкой на лице. Она будет стараться проявлять сострадание к каждому, даже если кто-то этого не заслуживает.
14. Но она не будет терпеть неуважительное отношение.
Хотя она не любит конфликты, если кто-то переходит черту, она может постоять за себя или за своих близких.
15. Она постоянно развивается.
Она трезво оценивает себя и знает, над чем ей нужно еще работать. Она каждый день старается становиться лучше.
16. Она в силах пережить трудные времена.
Ей тоже бывает трудно. Когда она не знает, что будет завтра и как со всем справиться. Но с чем бы ей ни пришлось сталкиваться, она достаточно сильная, чтобы верить в себя и все пережить, став еще сильнее.
Сluber.com.ua
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