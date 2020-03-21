Сильная женщина всегда будет делать эти 16 вещей

1. Она работает.

Да, бывают дни, когда ей не хочется никуда идти, когда ей хочется валяться в постели до полудня. Но она никогда не позволяет этому помешать ей встать, собраться и поехать на работу. Она ответственна, она знает, что такое рабочая этика. Он не делает себе поблажек.

2. Она уходит от токсичных людей.

И неважно, что она знала этого человека всю свою жизнь. Если кто-то становится для нее источником стресса, тогда она оставит его в прошлом. Она не терпит токсичность. Она знает, что людям, которые отравляют чем-то ее жизнь, не место рядом с ней.

3. Она любит себя.

У нее есть комплексы, как и у всех, но она не позволяет им мешать ей. Хотя бывают времена, когда она совсем не уверена в себе, но она не перестает считать себя красивой женщиной. Стоящей женщиной.

4. Она открыто выражает свои эмоции.

Она знает, что, чтобы плакать, быть уязвимой, открывать свое сердце и душу, нужна сила. И хотя это трудно, она всегда будет говорить правду. Она всегда будет оставаться настоящей.

5. Она оставляет позади плохие отношения.

Она не боится одиночества. Она лучше будет одна, чем в ловушке отношений, в которых ее не ценят. Ее стандарты для мужчины высоки, так же как и стандарты для себя.

6. Она заботится о своем психологическом здоровье.

Она следит за состоянием своего разума так же, как и за своим телом. Она устраивает себе день отдыха от всего, когда это нужно. Она знает, что заслуживает счастья, и будет делать все для этого.

7. Она поддерживает других женщин.

Хотя не обходится без зависти чужой красоте или успеху, она никогда не показывает это. Вместо того, чтобы относиться к другим женщинам как к соперницам, она относится к ним как к сестрам. Она поддерживает их.

8. Она верит в себя.

Она никогда не перестает верить, что станет успешной. Она может терпеть неудачи, но она всегда встает и идет дальше. Она будет идти, пока не достигнет своего пункта назначения, потому что она боец.

9. Она говорит "нет".

У нее есть привычка брать на себя много дел, но она понимает, что она не суперженщина. Бывает, что она отказывается встретиться с друзьями или поработать дополнительное время. Она знает свои границы и когда нужно сказать "нет". Она умеет рассчитывать силы.

10. Она заботится о себе.

Она знает, что единственный человек, на которого она может полностью положиться, - это она сама. Вот почему она сама зарабатывает деньги, платит по счетам. Она ведет себя как свой лучший друг. Она - определение независимости.

11. Но еще она умеет просить о помощи.

Она знает свои возможности. И если ей сложно сделать что-то самой, она не слишком упряма, чтобы попросить о помощи. Она знает, что ее неспособность сделать все - это не слабость. Даже самым сильным людям порой нужна рука помощи.

12. Она говорит то, что думает.

Она никогда не скрывает свое мнение. И неважно, насколько оно нравится или не нравится другим. Главное, что она живет по своей правде. Для нее честность важнее, чем согласие.

13. Она практикует доброту.

Когда она рядом с тем, кого терпеть не может, она будет вести себя достойно, с улыбкой на лице. Она будет стараться проявлять сострадание к каждому, даже если кто-то этого не заслуживает.

14. Но она не будет терпеть неуважительное отношение.

Хотя она не любит конфликты, если кто-то переходит черту, она может постоять за себя или за своих близких.

15. Она постоянно развивается.

Она трезво оценивает себя и знает, над чем ей нужно еще работать. Она каждый день старается становиться лучше.

16. Она в силах пережить трудные времена.

Ей тоже бывает трудно. Когда она не знает, что будет завтра и как со всем справиться. Но с чем бы ей ни пришлось сталкиваться, она достаточно сильная, чтобы верить в себя и все пережить, став еще сильнее.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook