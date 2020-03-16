Где смотреть кино, если кинотеатры закрыты? - Подборка популярных онлайн-кинотеатров

Из-за пандемии коронавируса в Азербайджане объявлен ряд мер по социальной изоляции. По всей стране отменены массовые мероприятия, свадьбы и поминки, закрыты учебные заведения, театры, музеи, кинотеатры и т.д., кафе и рестораны работают до 21:00. Сейчас нужно стараться не выходить из дома без необходимости.

Чтобы вечера не стали скучными, мы собрали 6 онлайн-кинотеатров, где можно смотреть кино и сериалы бесплатно или по подписке. Наслаждайтесь просмотром и берегите свое здоровье.

Netflix

Netflix - один из самых популярных потоковых видеосервисов с обширной библиотекой фильмов, сериалов и стендап-концертов. Netflix для США - это треть всего интернет-трафика страны.

В базе несколько десятков тысяч позиций. Правда, 99,9% - это англоязычный контент, к которому нет не то чтобы озвучки, даже субтитры нужно подыскивать в сети.

Ещё один спорный момент Нетфликса - высокая цена подписки за месяц. Но это никого не останавливает, так как контент того стоит.

ivi.az

Один из наиболее популярных онлайн-кинотеатров, большинство фильмов которого доступно совершенно бесплатно. Для просмотра не потребуется даже регистрация, придётся лишь посмотреть несколько рекламных роликов.

Сервис предлагает тысячи кинолент и мультфильмов, множество сериалов и телешоу. На сайте есть подробная информация о доступных и ещё не вышедших фильмах, постоянно появляются трейлеры новинок. Также можно составлять списки избранного, писать отзывы и рецензии.

У сервиса есть и подписка, а также покупка и прокат отдельных фильмов.

MEGOGO

MEGOGO также относится к числу популярных и известных сервисов просмотра фильмов, телевизионных шоу, а также различных телеканалов. Часть кинолент доступна бесплатно, в обмен на показ рекламы (рекламный блок занимает 3-10 минут времени). Лучшие блокбастеры можно брать в прокат или же покупать для просмотра в любое время.

Платная подписка позволит смотреть до 200 телеканалов, в том числе и спортивных. Прямо на сайте присутствует удобная программа передач, чтобы быстро узнавать, где и что сейчас можно посмотреть. Также имеется система рекомендаций и тематические подборки фильмов по жанру, хронологии или даже любимым актёрам.

Сервис MEGOGO работает на компьютерах и ноутбуках прямо в браузере. На смартфонах и планшетах на iOS и Android просмотр доступен после установки специального приложения.

Google Play

Магазин контента Google позволяет покупать и брать в прокат лучшие произведения мировой киноиндустрии от Disney, Universal, Paramount, Sony, Warner Bros, 20th Century Fox. В базе магазина несколько тысяч фильмов, популярных франшиз и анимационных картин. Причём в отличие от iTunes тут и цены порой несколько ниже, и ограничения поддерживаемых устройств отсутствуют. Весь контент доступен на компьютере в браузере Chrome, на смартфонах и планшетах с Android, на iPhone или iPad, на телевизорах с Android TV.

Стоимость просмотра контента варьируется от степени популярности той или иной картины и её новизны.

Амедиатека

Это сервис кинокомпании "Амедиа", позволяющий смотреть сериалы её собственного производства, а также ведущих зарубежных студий: HBO, FOX, CBS, BBC Worldwide и других. Премьеры проходят практически одновременно со всем миром, а серии доступны с оригинальной и русской озвучкой. Желающие также могут включить субтитры.

Видеоконтент сервиса включен в основную подписку. Также некоторые фильмы и сериалы можно взять в аренду.

TVZavr

Онлайн-кинотеатр с лицензионными фильмами и сериалами разных эпох. Большая часть контента доступна совершенно бесплатно и представлена в специальном разделе сайта для удобства пользователей. Также предусмотрены подписки: основная и чуть более доступная детская, открывающая доступ к контенту для самых маленьких зрителей.

Сервис предлагает удобную систему поиска и постоянно обновляемые тематические подборки фильмов. Кинотеатр доступен через браузер на ПК, на медиаплеерах, мобильных устройствах.

Часть контента доступна бесплатно в обмен на просмотр рекламы. В среднем рекламные ролики длятся от 3 до 10 минут. Бесплатный контент представлен в специальном разделе сайта для удобства пользователей. Также предусмотрены подписки.

Н. Гасымова

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