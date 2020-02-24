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24 февраля 2020 23:01

Новая жизнь: азербайджанские орнаменты в современных брендах - ФОТО - ФОТО

Азербайджанские орнаменты, нашедшие отражение в коврах и архитектуре, постепенно перетекают и в другие предметы интерьера и гардероба. Lady.Day.Az собрала 5 брендов местных дизайнеров, которые умело переосмысливают национальные орнаменты и дают им новую жизнь.

"Galamkari style"

Изначально "Galamkari style" задумывался Русланом Гусейновым и Фуадом Джабраиловым как бренд мужской одежды. Но прекрасная половина человечества проявила большой интерес к бренду и захотела, чтобы в их гардеробе также появились предметы "Galamkari style". Теперь у бренда есть предметы как для мужчин, так и для женщин.  

Одежда создается методом гелемкари, когда все принты на ткани создаются вручную. Этому искусству авторы бренда учились в Исфахане (Иран), потому что это мастерство сохранилось лишь там. Это очень трудоемкий процесс - специальными штампами наносятся краски на ткань, потом ткань выпаривается, моется и т.д. Но результат того стоит. Получаются красивые, оригинальные узоры.

Руслан и Фуад используют азербайджанские орнаменты в принтах. Если посмотреть на одежду, то там можно увидеть элементы, которые встречаются в наших коврах, древней архитектуре. Они также создают композиции на свитшотах - принты, созданные методом гелемкари, вырезаются и пришиваются на ткань.

"Salamakhina"

Бренд Александры Саламахиной известен своими яркими шелковыми платками с уникальными рисунками дизайнера. Биохимик по профессии она смогла достичь успеха как дизайнер, кроме платков создав полноценную коллекцию и выступив с ней на Неделе моды в Париже.

Платки Александры украшены ее авторскими эскизами, в которых нашли отражение символы Азербайджана и национальные орнаменты.

"Anara Zakirli"

Бренд известного дизайнера Анары Закирли выделяется неповторимыми принтами. Платья со всевозможными рисунками давно полюбились ценителям необычных нарядов.

Предметы бренда "Anara Zakirli" пестрят национальными орнаментами и авторскими рисунками дизайнера.

"Zadagan"

Бренд домашнего текстиля "Zadagan" стал популярен благодаря скатертям с интересными принтами. В них нашли отражение наши национальные орнаменты.

А совсем недавно бренд начал выпускать и прекрасные покрывала.

"MALYBEILI"

Предметы для декора интерьера бренда "MALYBEILI" также выделяются своими принтами, в которых также можно отчетливо разглядеть азербайджанские национальные орнаменты.

Предметы ручной работы, будь то сундук, доска для нарезки, подносы или другая деревянная посуда, они все очень тонко украшены орнаментами.  

"Dəri Məna"

"Dəri Məna" - бренд чехлов для наших гаджетов. Стильные чехлы для ноутбуков, смартфонов и многого другого создаются вручную и обязательно украшаются яркими вставками, которые отражают в себе национальные орнаменты, взятые в основном из ковров.

Автор бренда - основатель и арт-директор Ninka Cards Наргиз Ибрагимова.

Ф. Агаларова

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