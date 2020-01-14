5 черт уверенных в себе людей

Люди, которые знают, чего хотят, и умеют выразить свое желание с полной уверенностью в себе, честностью и ясностью - это люди, которые стремятся к большему, однако и благодарны за то, что имеют, и с радостью делятся этим с окружающими.

Представьте, что вы чувствуете себя именно так. Поверьте, вы сможете! Постарайтесь воспитать в себе черты характера, приведенные в этой статье, и вскоре вы с удивлением заметите, что жизнь начинает все больше и больше становиться похожей на ту, о которой вы всегда мечтали.

1. Они знают себя

Для того, чтобы получить то, чего вы хотите, для начала нужно знать, а чего именно вы хотите.

Разве вы можете отстаивать собственное мнение, если не уверены в том, в чем оно заключается?

Представьте, что вы зашли в кофейню. Уже заходя туда, вы знали, что закажете охлажденный макиато с карамелью. Почему? Да потому, что это ваш любимый напиток. И тут вам наливают горячий карамельный макиато. Что вы сделаете? Возьмете горячий кофе и пойдете восвояси, несмотря на то, что вам хотелось кофе со льдом? Нет, скорее всего, вы попросите заменить напиток, так как отлично знаете, чего хотите.

Тот же принцип работает и в сфере личных отношений, да и не только в ней. Если вы знаете, что несчастны, спросите у себя, почему вы несчастны. Если бы вы отвечали за окружающий мир, что бы вы в нем изменили, чтобы стать счастливее?

Как только вы будете четко знать, чего именно хотите, вам будет намного проще получить это - даже если это просто любимый напиток!

2. Они уверены в себе

Еще одной важной частью личности тех, кто всегда получает желаемое, является нерушимая вера в то, что они достойны получить то, чего хотят.

Многие из нас в глубине души почему-то считают, что недостойны того, о чем мечтали всю жизнь - потому-то этого и не получают.

Представьте, что вы четко знаете, чего хотите. А теперь представьте, что вы просите об этом или пытаетесь заполучить это каким-то иным способом. Как вы это ощущаете? Как что-то радостное и светлое, или так, словно ваше сердце падает в бездонную яму?

И если вы склоняетесь к последнему, задайте себе простой вопрос: что для вас означает эта яма? Возможно, она означает, что вы убеждены в то, что не заслуживаете желаемого, и от одной мысли о том, что попросите об этом, вас охватывает ужас?

Одной из составляющих умения добиваться желаемого, является вера в то, что у нас есть право хотеть того, чего мы хотим - что мы достойны просить об этом, и самое важное, достойны быть счастливыми.

3. Они честны с собой и другими

Чтобы стать человеком, способным получать все, что он хочет, необходимо всегда проявлять максимальную честность.

Возвращаясь к аналогии с кофе, если вы не скажете баристе, что на самом деле хотели другой напиток, то это будет нечестный поступок - в отношении не только баристы, но и вас самих.

Вспомните о том случае, когда ваш супруг отправился в город развлекаться, хотя вам хотелось, чтобы он остался дома... Вы так и не набрались смелости сказать ему об этом. Как вы себя тогда чувствовали? Остались дома, кипя от гнева, и злясь на себя за свою нерешительность и на него за то, что он не понял вас без слов?

Очень важно помнить о том, что, если вы хотите добиваться своего, стоит вести себя предельно честно с теми, с кем имеете дело. Кем бы они ни были. Окружающие люди не умеют читать ваши мысли, и если вы хотите чего-то от них добиться, нужно говорить об этом открыто, а не полунамеками.

4. Открытость

Люди, которые умеют добиваться желаемого, как правило, очень открыты к тому, чего они хотят, и открыты к нуждам и потребностям других людей.

Если ваш партнер хочет выбраться в ночной город и хорошенько повеселиться, а вы не горите желанием этого делать, скажите ему об этом тактично, но прямо. Присядьте с ним на диван и обсудите вместо того, чтобы вести себя пассивно-агрессивно.

Скажите ему, что вы по тем-то и тем-то причинам предпочли бы остаться дома, но спросите его, почему ему так важно выбраться в город именно сегодня. Вполне возможно, что у него есть на это веская причина (скажем, встреча с другом, который в городе проездом) - причина, которую вы вполне сможете принять и провести этот вечер спокойно, а не злиться из-за того, что вас оставили дома в одиночестве.

Если же вы не готовы выслушать доводы других людей и ведете себя так, будто есть лишь два мнения - ваше и неправильное - то как бы агрессивно вы себя ни вели, это ничего вам не даст. Более того, подобное поведение вызывает раздражение. У каждой ситуации есть две стороны, и обе следует принимать во внимание. Практически всегда можно добиться компромисса, но вы не сможете пойти на компромисс, если не владеете полной информацией о ситуации.

5. Собранность

А еще, если вы хотите получать от других людей желаемое, стоит научиться просить об этом не только четко, но и вежливо, спокойно.

Если ваш партнер хочет вечером отправиться развлекаться, а вы не хотите, то, как вы думаете, в каком случае с большей вероятностью добьетесь приемлемого выхода из этой ситуации - если вы мягко и спокойно скажете, что вам бы хотелось побыть сегодня с ним вдвоем, или если устроите роскошную истерику с криками и битьем посуды? Подумайте сами, захочется ли вам помогать другому человеку, если он на вас наорет?

Да, отстаивать свои интересы очень важно, но прежде, чем начинать это делать, лучше остановиться, сделать глубокий вдох и успокоиться. После этого подумайте над тем, что вы хотите сказать, и скажите это так, чтобы собеседник воспринял ваши слова. Если вы будете поступать именно таким образом, то добьетесь желаемого с куда большей вероятностью.

Знаю, знаю, сейчас вы вспомните об одном своем знакомом, который добивается желаемого исключительно через разговоры на повышенных тонах. Но позвольте кое-что спросить... Вам он нравится? Скорее всего, нет. Возможно, его грубость и помогает ему иногда добиться желаемого, но одновременно он безумно раздражает всех вокруг, и они просто начинают избегать его общества.

Сluber.com.ua

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