Лучшие мероприятия первого месяца 2020 года - КультГид Lady.Day.Az

Первый месяц 2020 года порадует ценителей прекрасного яркими спектаклями, зажигательными концертами и запоминающимися фильмами. Lady.Day.Az представляет традиционный "КультГид", куда вошли самые стоящие мероприятия первых дней нового года.

"Щелкунчик" в исполнении FlamencoLive

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 5 января в 19:00

Цена билетов: 25 - 75 AZN

FlamencoLive - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.

Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется "puroflamenco" - чистое подлинное фламенко во всём его многообразии! Они расскажут историю Щелкунчика, придуманную немецким писателем-романтиком Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом.

Представят свою собственную версию этой удивительной истории, которая называется "Щелкунчик и Королева крыс или Великая тайна волшебного превращения".

Спектакль "Женитьба"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 5 января в 19:00

Цена билетов: 20 AZN

Любителям добрых комедий советуем отправиться в Русский драматический театр на спектакль "Женитьба". Знаменитая пьеса Н.Гоголя в трактовке режиссера Эмина Мирабдуллаева примечательна прекрасными актерскими работами. Здесь Теймур Рагимов и Олег Амирбеков играют на сцене со своими мамами Александрой Никушиной и Ритой Амирбековой. В спектакле также задействованы великолепные актеры Белла Сафина, Юрий Омельченко, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, а также Рустам Керимов и Майя Воробжанская.

"Дон Кихот" Людвига Минкуса

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 8 января в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

Балет "Дон Кихот" - один из самых любимых публикой классических балетов. Жизнерадостная музыка, сложная хореография, сюжет, пропитанный любовью, - всё это создает атмосферу праздника.

Дирижировать оркестром будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

"No Land" впервые в Баку

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 10 января в 20:00

Цена билетов: 30 - 80 AZN

Музыкальная группа, получившая название "No Land", состоящая из азербайджанских, иранских и турецких музыкантов, впервые выступит в Баку.

"No Land" был создан в 2012 году иранцем Саханд Лесани (электро-гитара), турком Мехметом Акиф Эрсоем (гитара) и азербайджанцем Камилем Гаджиевым (вокал, скрипка). После этого к группе присоединился Чагатай Вурал (бас-гитара), Каан Йол (барабан), Хазал Аккерман (виолончель, вокал).

В 2016 году No Land выпустил первый альбом "Арамызда". Альбом "Арамызда" состоит из некоторых произведений, созданных с 2013 года, и эти произведения обыкновенно состоят из песен, появившихся во время первого формирования группы. Песни в альбоме на турецком и азербайджанском языках. Слова песен альбома были написаны Вугаром Хасани и Камилем Гаджиевым.

"Pusulası Kaybolmuş" - второй альбом был выпущен 6 февраля 2019 года. В этом альбоме представлено всего 8 песен на турецком, азербайджанском, фарси и русском языках. Камиль Гаджиев и Вугар Хасани выступили авторами слов также, как и в первом альбоме.

Концерт Gripin & Fatma Turgut

Где: Elektra Events Hall

Когда: 11 января в 19:00

Цена билетов: 45-150 AZN

11 января в Баку выступят известные турецкие рок-звезды - группа Gripin и бывшая вокалистка группы Model Фатма Торгут.

Спектакль "Осенняя соната"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 12 января в 19:00

Цена билетов: 15 AZN

Спектакль "Осенняя соната" по пьесе Ингмара Бергмана (перевод - Борис Ерхов) поставлен в Театре режиссёром Ильгаром Сафатом.

Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - Ильгар Сафат.

Опера "Лейли и Меджнун"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 12 января в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

"Лейли и Меджнун" - первая азербайджанская национальная опера, написанная Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Опера написана по мотивам трагедии поэта XVI века Физули "Лейли и Меджнун". Эта опера является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой во всём исламском мире.

Дирижер спектакля - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Спектакль "AND" ("Клятва")

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 15 января в 19:00

Цена билетов: 5 - 25 AZN

Инклюзивный театр ƏSA Teatrı представит первую премьеру 2020 года. Спектакль по пьесе Мольера "Скупой" поставлен режиссером Нихад Гуламзаде.

Концерт камерного оркестра

Где: Азербайджанская государственная академическая филармония

Когда: 13 января в 19:00

Цена билетов: 4 - 15 AZN

В Филармонии состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева.

Дирижировать оркестром будет выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

В рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") будет представлена концертная программа, состоящая из произведений молодых азербайджанских композиторов.

Спектакль "Аршин мал алан"

Где: Театр марионеток

Когда: 18- 29 января в 19:00

Цена билетов: 14-19 AZN

Спектакль марионеток "Аршин мал алан" по одноименной музыкальной комедии Узеира Гаджибейли, созданной в 1913 году, создавался в 1985-1990 годах, а фонограмма спектакля была записана в 1988 году.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств основатель и руководитель Театра Тарлан Горчу - работал над "Аршин мал алан" около 5 лет.

Отреставрированные куклы говорят голосами известных артистов: Аскер - Ильгар Мурадов (вокал), Физули Гусейнов (диалоги), Тетушка Джахан, тетя Аскера - Зарнигяр Агакишиева (вокал и диалоги), Сулейман, друг Аскера - Эльхан Ахадзаде (вокал), Рамиз Меликов (диалоги), Вели, слуга Аскера - Ясин Гараев (вокал и диалоги), Султан-бек - Сиявуш Аслан (вокал и диалоги), Гюльчохра, дочь Султан-бека - Хураман Касимова (вокал), Малахат Аббасова (диалоги), Асия, кузина Гюльчохры - Наджиба Гусейнова (вокал и диалоги), Телли, служанка Гюльчохры - Нурия Ахмедова (вокал и диалоги).

Единственным изменением в спектакле стало появление рассказчицы, которой выступила актриса театра Фариза Бабаева.

Концерт симфонического оркестра

Где: Азербайджанская государственная академическая филармония

Когда: 24 января в 19:00

Цена билетов: 10 - 40 AZN

В этот вечер Азербайджанский государственный симфонический оркестр выступит под управлением заслуженного артиста Азербайджана, известного дирижера Фуада Ибрагимова. Солировать будет российский пианист Филипп Копачевский.

В концертной программе прозвучат произведения П.И. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Шостаковича.

Документальный фильм "Акрам Хан: Родом из Карри Хауса"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 25 января 10:00

Цена билетов: 10 - 23 AZN

Документальный фильм, снятый Великобританией в 2019 году, рассказывает о жизни всемирно известного хореографа Акрама Хана.

Фильм-притча, фильм-танец, фильм-путешествие. О возвращении к себе, принятии своего прошлого и себя как части двух миров - и в то же время о страсти к танцу, об умении и желании выразить движением не только эмоции, но и историю, менталитет, судьбу своего народа. Две недели из жизни знаменитого британца Акрама Хана. Две недели, за которые родится новый танец, а мальчик из Карри Хауса вернется домой.

Сейчас имя британского хореографа Акрама Хана знают все, кто хоть немного интересуется балетом и современным танцем. Но путь на Олимп не был усеян розами и пройден был вопреки всему.

Сын выходцев из Бангладеш, Акрам имел четкие перспективы в жизни. Он должен был стать наследником трудно давшегося семейного бизнеса, маленького ресторанчика индийской кухни - Curry House, как их принято называть в Лондоне. Но мальчик страстно желал танцевать и покинул родительский дом, чтобы реализовать свою мечту.

Спустя годы, достигнув того, о чем мечтал, Акрам возвращается домой, чтобы посвятить свою новую работу своему народу: тем, кто покинул родину, но пытается сберечь ее дух и традиции. Родители, друзья, те, рядом с кем прошло детство, те, кто держит индийские рестораны сейчас, - все они станут фундаментом для танца-исповеди, танца-принятия и объяснения в любви. "Чтобы создать новый танец, я хочу понять мир, от которого я бежал. На две недели я возвращаюсь сюда, в атмосферу, ароматы, в ритм Карри Хауса на Брик Лейн в восточном Лондоне - в пульсирующее сердце британской индустрии индийской кухни".

Документальный фильм "Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 26 января 13:00

Цена билетов: 10 - 23 AZN

Фильм, снятый Великобританией в 2017 году режиссером Филом Грабски, рассказывает о творчестве Дэвида Хокни. Он - суперзвезда мирового искусства, чьи выставки проходят в Лондоне, Нью-Йорке и других мировых столицах. Сегодня художнику уже за 80, но он отказывается считать свой почтенный возраст достаточным поводом сбавить обороты или притушить свою знаменитую художественную дерзость.

Отталкиваясь от двух громких выставок художника, организованных Королевской академией художеств в 2012-м и в 2016-м и основываясь на серии откровенных и глубоких интервью с самим Хокни, режиссёр Фил Грабски создаёт кинематографический портрет одного из крупнейших мастеров XXI века.

Ф. Агаларова

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