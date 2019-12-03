Лучшие мероприятия последнего месяца 2019 - КультГид Lady.Day.Az

Последний месяц 2019 года полон ярких концертов и содержательных спектаклей. Lady.Day.Az представляет традиционный "КультГид", куда вошли самые стоящие мероприятия предновогодних дней.

"Не та, так эта"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 4 декабря в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

Музыкальная комедия Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" - отличное начало месяца. Послушать мугамную оперу, наблюдать любовные истории, которые будут развиваться на сцене Театра, могут все желающие.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Благотворительный концерт с Эрди Тамашом

Где: Азербайджанская государственная академическая филармония

Когда: 5 декабря в 19:00

Цена билетов: 20 AZN

Посольство Венгрии в Азербайджане и фонд "Nargis" организовывают благотворительный концерт лауреата международных конкурсов Эрди Тамаша (Венгрия) и Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством главного дирижера театра, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

Советуем послушать великолепное исполнение, тем более на благотворительном концерте.

Концерт Семена Сона "Экология семи нот"

Где: Международный центр мугама

Когда: 7 декабря в 19:00

Цена билетов: 15 - 40 AZN

Не пропустите авторский концерт "Экология семи нот" пианиста-композитора, профессора Барселонской Академии Музыки им. Пабло Казальса, обладателя многих музыкальных наград Семена Сона, входящего в международный каталог 17 эксклюзивных пианистов мира.

Пушкин + "Евгений Онегин"

Где: Концертный зал Оперной студии в Бакинской музыкальной академии

Когда: 7 декабря в 19:00

Цена билетов: 10 - 70 AZN

В рамках бакинских гастролей Электротеатра Станиславский (Россия) театралы смогут посмотреть спектакль "Пушкин + "Евгений Онегин"" в постановке Елены Морозовой.

В своем моноспектакле актриса Елена Морозова говорит и живет сразу за всех персонажей пушкинского "Евгения Онегина". С легкостью меняя манеры и техники, она остается точной в передаче смысла "энциклопедии русской жизни". Светские тетушки, важные генералы, влюбленная Татьяна и сам герой возникают перед нами, как живые: Морозова, одна из лучших современных театральных "чтиц", обращается с материалом лихо, свободно и вдохновенно. Переменчивая природа поэмы Пушкина, ее легкая и одновременно серьезная манера разговаривать с воображаемым читателем, благодаря высокой технике и таланту актрисы, воплощается в театральный сюжет, полный открытий. Есть ощущение, что Пушкина мы слушаем "свежими ушами".

Концерт "VIVA OPERA"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 7 декабря в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

Если вы любите оперное искусство, то этот концерт для вас. Здесь в исполнении лучших солистов Азербайджана прозвучат избранные арии из мировой и отечественной оперы.

Спектакль "Лейли и Меджнун"

Где: Театр марионеток

Когда: 7, 14, 20 декабря в 19:00

Цена билетов: 14 - 19 AZN

Знаменитый спектакль Театра марионеток - то, что должен увидеть каждый. И если вы увидели его раз, вам захочется смотреть его вновь и вновь.

"Лейли и Меджнун" - это история трепетной, бесконечной любви и верности юной красавицы Лейли и юноши по имени Гейс, который влюблен в свою избранницу так страстно, что его прозвали "Меджнун" ("безумец"). Но их судьбам не суждено соединиться на этом свете...

Спектакль исполняется в технике "черный кабинет". Особенности данной постановки требуют от зрителей неукоснительного соблюдения следующих правил:

a) не опаздывать (опоздавшие в зрительный зал не допускаются);

b) соблюдать возрастной ценз (дети до 12-ти лет не допускаются);

c) выключать телефоны и пр. приборы (даже минимальный свет экрана может сорвать представление).

"Про мою маму и про меня"

Где: Концертный зал Оперной студии в Бакинской музыкальной академии

Когда: 8 декабря в 19:00

Цена билетов: 10 - 70 AZN

Впервые в Баку Электротеатр Станиславский покажет спектакль "Про мою маму и про меня" в постановке Елены Морозовой.

Пьеса современного драматурга и прозаика Елены Исаевой - это история, рассказанная уже давно выросшей девочкой, которая вспоминает о своих взаимоотношениях с матерью. Мама работала в киноотделе при Министерстве речного флота, девочка училась в школе, и обе они в своей совместной жизни проходили через самые разные, драматичные и смешные приключения. Подарить ли любимую куклу подружке, написать ли честное сочинение на уроке литературы, застать ли спящего пьяного дядю-режиссера у мамы на работе - все эти события оставили глубокий отпечаток в памяти героини. А через частную память зритель узнает и про "большую" историю теперь уже несуществующей страны.

Балет "Тысяча и одна ночь"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 8 декабря в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

Великолепный балет Фикрета Амирова тоже обязателен к просмотру. Тем более, что в Театре оперы и балета он любим и оркестром, и балетной труппой, так что эта любовь делает спектакль любимым и зрителями. Дирижер спектакля - заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

"Женщина в ночи"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 10 декабря в 19:00

Цена билетов: 20 AZN

Премьера спектакля "Женщина в ночи" в постановке народного артиста Азербайджана, режиссера Александра Шаровского состоялась 30 октября. Именно этой премьерой ознаменовалось открытие Камерной сцены театра.

Главную роль в спектакле играет народная артистка Азербайджана Людмила Духовная. Любителям поэзии и высокопрофессиональной актерской игры советуем посетить театр в этот вечер.

"Лебединое озеро"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 14 декабря в 19:00

Цена билетов: 15 - 40 AZN

Балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" - отличный предновогодний подарок для ценителей балетного искусства. Тем более, что представят балет бакинской публике солисты Большого театра России Ольга Марченкова и Клим Ефимов. Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Концерт HammAli & Navai

Где: Elektra Events Hall

Когда: 14 декабря в 20:00

Цена билетов: 50 AZN

Если вы хотите, чтобы вас пустили на танцпол, то вам нужно на концерт популярных в СНГ исполнителей HammAli & Navai. Но помните, возрастной ценз зрителей концерта - старше 16 лет. Зрители младше 16-ти лет могут посетить мероприятие в сопровождении родителя.

Концерт в честь 100-летия Амины Дильбази

Где: Дворец имени Гейдара Алиева

Когда: 16 декабря в 19:00

Цена билетов: 15 - 50 AZN

Если вы очень любите танцы, то вам нужно на концерт, посвященный 100-летию прославленной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази.

В концертной программе примут участие Азербайджанский государственный ансамбль танца, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Национальный балет Грузии "Сухишвили", Дагестанский государственный академический ансамбль танца "Лезгинка", Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии-Алании "Алан", балетная труппа Азербайджанского академического театра оперы и балета и студенты Бакинской хореографической академии.

Концерт Московского камерного оркестра "Musica Viva"

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 17 декабря в 20:00

Цена билетов: 20 - 80 AZN

Московский камерный оркестр порадует бакинцев прекрасным концертом, на котором будут исполнены произведения всемирно известных композиторов В.А. Моцарта, И.С.Баха, А.Аренского и Д.Шостаковича.

На концерте будут солировать художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Рудин (виолончель), Алексей Володин (фортепиано) и Андрей Ершов (труба).

"Искатели жемчуга"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 17 декабря в 20:00

Цена билетов: 15 - 50 AZN

В рамках гастролей Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" (Россия) в Баку покажут постановку "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе. Спектакль впечатлит публику благодаря не только великолепным исполнителям главных ролей, но и красочным декорациям и костюмам. Перед зрителями предстанет таинственный и яркий мир Востока.

"Фауст"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 18 декабря в 20:00

Цена билетов: 15 - 50 AZN

18 декабря "Санктъ-Петербургъ Опера" в Театре оперы и балета представит оперу "Фауст" Шарля Гуно. В современном, экспрессивном спектакле, с великой музыкой Гуно режиссер Юрий Александров поднимает вечные философские темы.

Гала-концерт "Санктъ-Петербургъ Опера"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 19 декабря в 20:00

Цена: 15 - 50 AZN

Завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера". В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов - П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина и др.

"Щелкунчик"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 21 декабря в 10:00

Цена билетов: 13 - 29 AZN

Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это "Щелкунчик", сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

"Щелкунчик" - самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех "Щелкунчиков". С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

И теперь у нас есть возможность посмотреть "Щелкунчик" Большого театра в кинотеатре. И такую возможность лучше не пропустить.

Концерт рэпера CEZA

Где: Elektra Events Hall

Когда: 21 декабря в 19:00

Цена билетов: 35 - 150 AZN

Известный турецкий рэпер Ceza впервые выступит в Баку с сольным концертом. И такое событие нельзя пропускать.

Билгин Озчалкан (так на самом деле зовут рэпера) признан самым быстрым по речитативу рэпером: 1267 слов за 158 секунд (8 слов в секунду) в треке Holocaust.

"Женитьба"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 22 декабря в 19:00

Цена билетов: 20 AZN

Любителям добрых комедий советуем отправиться в Русский драматический театр на спектакль "Женитьба". Знаменитая пьеса Н.Гоголя в трактовке режиссера Эмина Мирабдуллаева примечательна прекрасными актерскими работами. Здесь Теймур Рагимов и Олег Амирбеков играют на сцене со своими мамами Александрой Никушиной и Ритой Амирбековой. В спектакле также задействованы великолепные актеры Белла Сафина, Юрий Омельченко, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, а также Рустам Керимов и Майя Воробжанская.

Опера "Лейли и Меджнун"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 22 декабря в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

Оригинальную оперу Узеира Гаджибейли также обязательно надо увидеть. Потому что "Лейли и Меджнун" - первая азербайджанская национальная опера, написанная Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Опера написана по мотивам трагедии поэта XVI века Физули "Лейли и Меджнун". Эта опера является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой во всём исламском мире.

Дирижер спектакля - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Балет "Щелкунчик"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 25 и 29 декабря в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

По традиции в преддверии Нового года балет "Щелкунчик" Петра Чайковского всегда ставится в репертуар театра и собирает огромную зрительскую аудиторию.

Фантастически красивая музыка П.Чайковского, монументальные интересные декорации и костюмы делают спектакль зрелищным и очень привлекательным. Показ спектакля "Щелкунчик" в канун Нового года станет своеобразным подарком коллектива Азербайджанского театра оперы и балета для родителей и их детей.

Н. Гасымова

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