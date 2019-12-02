Гороскоп на декабрь для каждого знака Зодиака

Овен (21.03-20.04)

В глубине души вы гордитесь и упрямым характером, и вспыш­ками гнева, и способностью сносить все препятствия на своем пути. Но сейчас стоит развернуться в сторону медитативных хозяйственных дел, развески гирлянд, разжигания свечей и прочего хюгге.

Телец (21.04-20.05)

С рабочим расписанием, подобным вашему, кто угодно предпочел бы романтическим переживаниям долгий сон на ортопедическом матрасе. Но вы лучше других знаете: ничто так не бодрит и не вдохновляет на трудовые подвиги, как сладкая любовная щекотка. Готовьтесь испытать на себе эту суперсилу.

Близнецы (21.05-21.06)

Если в последнее время вас тянет на приключения и впечатления, значит, вы идете верным курсом. Возможно, вашим родным не очень нравится подростковое рвение, с которым вы отдаетесь беспощадному эпикурейству. А вы кивайте, не спорьте и поступайте только так, как хочется.

Рак (22.06-22.07)

Навигатор, калькулятор, календарь, список покупок, мессенджеры - финал года выдастся таким, что вам нужен будет напарник просто для того, чтобы перезаряжал смартфон. Подумайте, с кем можно метнуться в магазин за рождественским венком, втащить елку и посоветоваться по рабочим вопросам. Это многое скажет - не о нем, а о вас.

Лев (23.07-23.08)

Самое время пуститься в путешествие по чертогам вашей памяти, чтобы отыскать там увлечения, которые когда-то приносили радость. Вы любили рисовать, разводили золотых рыбок или были звездой квартирников? Сейчас это может стать не просто убедительным хобби, но и новым источником дохода.

Дева (24.08-23.09)

После осени, полной сомнений, тревог и забот, вас посетит ощущение, что вы находитесь на своем месте, - верьте ему. Идеи будут приходить сами, как спам-сообщения из магазинов косметики. Последними, кстати, не очаровывайтесь - немного­ щепетильности в отношении денег вам не повредит.

Весы (24.09-23.10)

Дел и решений будет немного, зато каждое - действительно важное. Прислушивайтесь к гулу повседневности, чтобы вовремя распознать величавую поступь судьбоносных событий. К этому моменту нужно быть во всеоружии - никакой усталости, никакого плохого настроения!

Скорпион (24.10-22.11)

Ваша предельная и привычная осторожность обеспечила вам безопасное завершение года. Все вредное обезврежено, а потому возьмите паузу и присмотритесь пристальнее к себе. За тревогами нужно увидеть мечты - и чем более ясно вы их сформулируете, тем скорее они будут сбываться.

Стрелец (23.11-21.12)

Вы весь год ставили перед собой самую высокую планку - и брали ее. Попробуйте в рамках эксперимента весь декабрь не сеять и не жать, как птичка небесная. Оказывается, и за это прилетают отличные бонусы. Отдых, капризы, флирт, на старт, внимание, марш!

Козерог (22.12-20.01)

Месяц пройдет в турборежиме, успевайте получать удовольствие от каждого поворота на скорости. К Новому году у вас будет черный пояс по многозадачности, хорошенько это отпразднуйте. А чтобы вечеринка не обернулась экокатастрофой, заказывайте коктейли без пластиковых трубочек.

Водолей (21.01-20.02)

Неспешно закрывая дела этого года, подумайте, слышали ли вы истории о том, чтобы новые друзья и поклонники материализовывались в пространстве, где девушка в пижаме загружает сериал и ест сырок в шоколаде? Вот и мы нет. Венера настойчиво советует выйти из комнаты.

Рыбы (21.02-20.03)

Чем бы вы занимались и как бы себя вели, если бы точно знали, что все получится? Звезды складываются в одно слово, и слово это - "действуй". Это для вас загорается зеленый свет, это вам кладут на пару наггетсов больше, а значит, объективно удача на вашей стороне. Не прощелкайте.

Glamour.ru

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