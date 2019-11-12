9 картин, которые стоит посмотреть в кинотеатре - КультГид Lady.Day.Az

КультГид Lady.Day.Az представляет подборку фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах.
"Терминатор: Темные судьбы"
Страна: США, Китай
Режиссер: Тим Миллер
Сценаристы: Джеймс Кэмерон, Дэвид С. Гойер, Джастин Б. Родс
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Гэбриел Луна, Диего Бонета, Алисия Боррачеро, Энрике Арсе и др.
Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное - это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.
"Арахисовый сокол"
Страна: США
Режиссер: Тайлер Нилсон, Майк Шварц
Сценаристы: Тайлер Нилсон, Майк Шварц
Жанр: драма, комедия, приключения
В главных ролях: Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон, Зак Готтзаген, Джон Хоукс, Томас Хейден Чёрч, Брюс Дерн, Джон Бернтал
Большое путешествие начинается с шага, а легендарное - с полета. Парень с особенностями развития убегает из дома и оказывается в мире, где чего-то не хватает. Его новому другу - крупной суммы денег. Молодой медсестре - любви. А ему - путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.
"Семейка Аддамс"
Страна: Канада, США
Режиссер: Грег Тирнан, Конрад Вернон
Сценаристы: Мэтт Либерман, Памела Петтлер, Чарльз Аддамс
Жанр: мультфильм, ужасы, фэнтези, комедия
Об этой семье сняты комикс, сериал, фильм, а теперь и мультфильм. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище - любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь - семейка Аддамс.
"Чудо в камере №7" ("7. Koğuştaki Mucize")
Страна: Турция
Режиссер: Мехмет Ада Озтекин
Сценарист: Кубилай Тат
Жанр: драма
В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Ниса София Аксонгур, Дениз Байсал и др.
Одноименный южно-корейский фильм вдохновил турков на съемки картины, которую обязательно должны увидеть любители "пустить слезинку" в кинотеатре.
Умственно отсталый отец-одиночка обвиняется в совершении преступления и отправляется в тюрьму. Ему вынесен смертный приговор, но в камере №7 все видят, что этот человек не способен на жестокость и стараются помочь ему. А он и его дочь лишь хотят быть вместе. Для этого должно случиться чудо...
"Во всё тяжкое"
Страна: США
Режиссер: Уэйн Робертс
Сценарист: Уэйн Робертс
Жанр: драма, комедия
В главных ролях: Джонни Депп, Розмари ДеУитт, Одесса Янг, Дэнни Хьюстон, Зои Дойч, Девон Террелл, Рон Ливингстон и др.
Профессор колледжа, которого играет неподражаемый Джонни Депп, решает жить на полную катушку после того, как врач говорит, что ему осталось совсем немного...
"Ангелы Чарли"
Страна: США
Режиссер: Элизабет Бэнкс
Сценаристы: Элизабет Бэнкс, Эван Спилиотопулос, Дэвид Обёрн
Жанр: боевик, комедия, приключения
В главных ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Сэм Клафлин, Ной Сентинео, Элизабет Бэнкс и др.
Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.
"Стражи Арктики"
Страна: Индия, Великобритания, Китай, Канада, Япония, Южная Корея, США
Режиссер: Аарон Вудли
Сценаристы: Боб Барлен, Кэллан Брункер, Matthew Lyon
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они - настоящие Стражи Арктики.
"Ford против Ferrari"
Страна: США, Франция
Режиссер: Джеймс Мэнголд
Сценаристы: Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Джейсон Келлер
Жанр: боевик, драма, биография
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Джон Бернтал, Джош Лукас, Джей Джей Филд, Ноа Джуп и др.
Сюжет картины повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари - непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.
"Холодное сердце 2"
Страна: США
Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли
Сценаристы: Дженнифер Ли, Эллисон Шредер, Кристен Андерсон-Лопес
Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия
Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.
Н. Гасымова