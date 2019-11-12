9 картин, которые стоит посмотреть в кинотеатре - КультГид Lady.Day.Az

КультГид Lady.Day.Az представляет подборку фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах.

"Терминатор: Темные судьбы"

Страна: США, Китай

Режиссер: Тим Миллер

Сценаристы: Джеймс Кэмерон, Дэвид С. Гойер, Джастин Б. Родс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В главных ролях: Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Гэбриел Луна, Диего Бонета, Алисия Боррачеро, Энрике Арсе и др.

Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное - это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.

"Арахисовый сокол"

Страна: США

Режиссер: Тайлер Нилсон, Майк Шварц

Сценаристы: Тайлер Нилсон, Майк Шварц

Жанр: драма, комедия, приключения

В главных ролях: Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон, Зак Готтзаген, Джон Хоукс, Томас Хейден Чёрч, Брюс Дерн, Джон Бернтал

Большое путешествие начинается с шага, а легендарное - с полета. Парень с особенностями развития убегает из дома и оказывается в мире, где чего-то не хватает. Его новому другу - крупной суммы денег. Молодой медсестре - любви. А ему - путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.

"Семейка Аддамс"

Страна: Канада, США

Режиссер: Грег Тирнан, Конрад Вернон

Сценаристы: Мэтт Либерман, Памела Петтлер, Чарльз Аддамс

Жанр: мультфильм, ужасы, фэнтези, комедия

Об этой семье сняты комикс, сериал, фильм, а теперь и мультфильм. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище - любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь - семейка Аддамс.

"Чудо в камере №7" ("7. Koğuştaki Mucize")

Страна: Турция

Режиссер: Мехмет Ада Озтекин

Сценарист: Кубилай Тат

Жанр: драма

В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Ниса София Аксонгур, Дениз Байсал и др.

Одноименный южно-корейский фильм вдохновил турков на съемки картины, которую обязательно должны увидеть любители "пустить слезинку" в кинотеатре.

Умственно отсталый отец-одиночка обвиняется в совершении преступления и отправляется в тюрьму. Ему вынесен смертный приговор, но в камере №7 все видят, что этот человек не способен на жестокость и стараются помочь ему. А он и его дочь лишь хотят быть вместе. Для этого должно случиться чудо...

"Во всё тяжкое"

Страна: США

Режиссер: Уэйн Робертс

Сценарист: Уэйн Робертс

Жанр: драма, комедия

В главных ролях: Джонни Депп, Розмари ДеУитт, Одесса Янг, Дэнни Хьюстон, Зои Дойч, Девон Террелл, Рон Ливингстон и др.

Профессор колледжа, которого играет неподражаемый Джонни Депп, решает жить на полную катушку после того, как врач говорит, что ему осталось совсем немного...

"Ангелы Чарли"

Страна: США

Режиссер: Элизабет Бэнкс

Сценаристы: Элизабет Бэнкс, Эван Спилиотопулос, Дэвид Обёрн

Жанр: боевик, комедия, приключения

В главных ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Сэм Клафлин, Ной Сентинео, Элизабет Бэнкс и др.

Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.

"Стражи Арктики"

Страна: Индия, Великобритания, Китай, Канада, Япония, Южная Корея, США

Режиссер: Аарон Вудли

Сценаристы: Боб Барлен, Кэллан Брункер, Matthew Lyon

Жанр: мультфильм, комедия, приключения

Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они - настоящие Стражи Арктики.

"Ford против Ferrari"

Страна: США, Франция

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Сценаристы: Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Джейсон Келлер

Жанр: боевик, драма, биография

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Джон Бернтал, Джош Лукас, Джей Джей Филд, Ноа Джуп и др.

Сюжет картины повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари - непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

"Холодное сердце 2"

Страна: США

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли

Сценаристы: Дженнифер Ли, Эллисон Шредер, Кристен Андерсон-Лопес

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Н. Гасымова