Самые интересные мероприятия недели - КультГид Lady.Day.Az

Неделя будет насыщенной. Представляем интересные мероприятия недели, которые лучше не пропустить.

Концерт кеманчиста Марка Элияху

Где: Электра Ивентс Холл

Когда: 14 ноября в 20:00

Цена билетов: 40-150 AZN

Всемирно известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху вновь выступит с концертом в Азербайджане. И у нас есть приятная новость и для жителей Гянджи - там музыкант выступит на следующий день.

Концерт симфонического оркестра и скрипача Майкла Гутмана

Где: Азербайджанская государственная академическая филармония

Когда: 15 ноября в 19:00

Цена билетов: 15-50 AZN

Пропустить концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз.Гаджибейли - не простительно. Тем, более, что солировать в этот вечер будет скрипач, дирижер и музыкальный директор множества фестивалей в разных частях мира Майкл Гутман. За дирижерским пультом будет выпускник венской консерватории, молодой дирижер Мустафа Мехмандаров.

В концертной программе прозвучат Симфония №8 А.Дворжака, Концерт для скрипки с оркестром М.Бруха.

Шоу Максима Галкина

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 15 ноября в 20:00

Цена билетов: 40-300 AZN

Десятилетия Максим Галкин собирает полные залы в России и за рубежом. Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего Максим Галкин - настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный.

Его сольные концерты включают в себя пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу. Концерт Максима Галкина - это фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперед.

Спектакль "Мертвецы"

Где: Азербайджанский академический национальный драматический театр

Когда: 16 ноября в 19:00

Цена билетов: 6-10 AZN

Спектакль "Мертвецы" по пьесе видного азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедгулузаде занимает особое место в репертуаре Театра. Его нельзя назвать новым, но спектакль по-прежнему собирает аншлаги. И правильно, так как его можно пересматривать снова и снова.

Спектакль подготовлен директором и художественным руководителем театра, народным артистом Азербайджана Азер Пашой Нематовым. Режиссеры постановки - Анар Садыгов и Алиф Джахангирли, научный консультант - Иса Габиббейли, художник-постановщик - Азер Паша Нематов.

В спектакле заняты народные артисты Нураддин Мехдиханлы, Лалазар Мустафаева, Рафиг Азимов, Гаджи Исмаилов, Сабир Мамедов, Аждар Гамидов, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльшан Рустамов, Али Нур, Эльхан Гулиев, Мазахир Джалилов, Кязым Гасангулиев, Мирза Агабейли, а также актеры Эльчин Эфенди, Рамин Шыхалиев, Вусал Мустафаев, Джанали Джаналиев, Эльнур Гадиров, Рустам Рустамов, Матлаб Абдуллаев, Хадиджа Новрузлу, Ляман Иманова, Рада Насибова.

В этой постановке звучит новая версия музыки, написанной для этого спектакля выдающимся композитором Гара Гараевым.

Отражаемые в литературном произведении фанатизм и невежество в исполнении актеров спектакля раскрываются в новых оттенках.

Н. Гасымова