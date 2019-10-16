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16 октября 2019 10:09

Почему электризуются волосы и как с этим бороться? - ФОТО

С приходом осени и зимы возникает проблема большинства женщин - электризация волос. Выглядят такие волосы не очень привлекательно, да еще и неудобства доставляют. Рассказываем, почему именно в это время волосы пушатся и как вернуть их в обычное состояние.

Причину электризации волос можно найти в учебнике по физике 8-го класса, где описывается принцип возникновения статического электричества. При трении о любую поверхность в волосах возникают положительно заряженные ионы, которые отталкивают их друг от друга, - поэтому волосы перестают лежать гладко. Но не все волосы будут электризоваться одинаково сильно. Сухие и/или повреждённые волосы подвержены электризации больше, поскольку они менее увлажненные и "тяжёлые". А вот здоровые волосы почти не электризуются. Что касается внешних причин, то проблема электризации актуальна в сезон, когда воздух становится холодным и сухим.

Чтобы устранить внешние причины электризации волос, установите увлажнитель воздуха и ионизатор в том помещении, где вы проводите много времени. Влажный воздух несет отрицательные заряды (они как раз создаются ионизатором), которые нейтрализуют положительные.

Ухаживая за волосами, увлажняя и восстанавливая их, вы автоматически решаете проблему электризации. Используйте питательные средства - и волосы станут невосприимчивы к статике. Советуем также избегать одежды с синтетикой в составе. А перед тем, как надеть шапку, распылите внутрь нее обычный антистатик. И держите на работе несмываемые средства, которые можно наносить на сухие волосы.

Н. Гасымова

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