ТОП-5 приемов в макияже, которые гарантируют идеальное селфи - ФОТО

Пользователи Instagram никак не могут обойтись без селфи. Но не у всех оно получается идеальным.

Рассказываем о всех секретах селфи, чтобы ваше фото набрало большее число "лайков".

Уберите все лишнее

Итак, для начал нужно выбрать удачное место для нанесения макияжа, однако в этом случае не концентрируйтесь на естественном источнике света как в случае с дневным мейк-апом, ведь ваш "раскрас" точно не будут рассматривать зеваки на улице. Хорошо освещенное зеркало укажет вам на все проблемные очаги на лице, которые точно нужно замаскировать. Используйте корректоры и консилеры, чтобы спрятать круги под глазами, а также прыщики и воспаления. С помощью кисти или спонжа нанесите плотный тональный крем и обязательно закрепите ваше "творение" с помощью компактной или рассыпчатой пудры, чтобы на вашем лице не появился непривлекательный блеск.

Внимание на глаза

Пожалуй, главное правило удачного селфи - акцент на глаза, которые точно должны быть центральным фрагментом на вашем фото. Ничто не способно так подчеркнуть глубину глаз, как графичные черные стрелки, поэтому дерзайте - подводка вам в помощь! Ресницы придется закрутить с помощью щипцов для завивки, придать им нужный изгиб, а затем нанести несколько слоев объемной туши. Просто выделить брови не получится, если не хотите, чтобы они смотрелись слишком блекло на фоне лица. Поэтому хорошенько проработайте их форму и подберите карандаш тон в тон или на один темнее - выбор за вами. И не забудьте зафиксировать брови специальным гелем.

Контурируй и скульптурируй

Вы уже точно знаете, что в 2019 году контуринг и все его производные отошли на десятый план и точно не входят в список главных бьюти-трендов, но он все еще остается необходимым шагом мейка, если речь заходит о селфи. Если вы не хотите, чтобы ваше лицо выглядело буквально плоским, то нужно постараться и "прорисовать" черты лица. Помочь вам в этом смогут бронзирующая пудра или румяна, но помните, что скулы обязательно нужно затемнить, так же, как и верхнюю и боковую часть лба, а также нижнюю часть подбородка. Для того, чтобы добавить образу свежести воспользуйтесь розовыми румянами, которыми вы припудрите выступающие участки лба. В завершение нанесите на кисть немного хайлайтера или светоотражающей пудры и пройдитесь по подбородку, скулам, спинке носа, зонами под бровями и над верхней губой.

Яркая помада

Селфи - именно тот случай, когда вам просто придется воспользоваться скрабом для губ, даже если до этого момента вы настойчиво игнорировали данное бьюти-средство. Если хотите получить удачное селфи, то сделайте ставку на матовые помады насыщенных оттенков или плотные блески для губ с эффектами. И запомните, наконец, не пытайтесь повторять надоевшую и такую омерзительную "уточку", ведь искренняя улыбка смотрится намного привлекательнее.

Простая прическа

Для того, чтобы в итоге вы смогли похвастаться идеальным селфи вы и так уже сделали многое, поэтому никаких сложных укладок - это будет перебор! Достаточно придать волосам аккуратный вид, чтобы они выглядели естественно и легко. Беспроигрышный вариант, который никогда не подведет - небрежные калифорнийские локоны, если вам, конечно, позволяет длина. Для того, чтобы повторить укладку, разделите пряди на несколько объемных сегментов и накрутите с помощью щипцов, а после просто "разбейте" локоны руками, наклонив голову вниз.

Н. Гасымова

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