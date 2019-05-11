11 известных изобретений, сделанных женщинами

Все мы, конечно, знаем о Попове, который создал радио, о Рентгене, придумавшем одноименный аппарат вместе с лучами его же имени, и о Калашникове с его автоматом. И часто можно услышать, что все великие и важные изобретения создали мужчины. Но сегодня мы посмотрим на ситуацию с другой стороны и представим вашему вниманию наиболее интересные и значимые "ноу-хау" женщин.

• Бронежилет. Удивлены? Химик Стефани Кволек в 1965 г. изобрела сверхпрочный полимер кевлар, многократно превосходящий по прочности сталь. Именно этот материал используется для производства пуленепробиваемых жилетов, спасающих жизни миллионам людей, работа которых связана с опасностью.

• Циркулярная пила. Табита Бэббит - девушка, состоявшая в американской секте, боролась за равноправие полов, в том числе и в физическом труде. Именно она поняла, насколько нерационально расходуются силы при работе двуручной пилой - и создала диск с зубцами.

• Посудомоечная машина. Естественно, кто как не женщина могла придумать эту чудо-вещь. Джозефина Кокрейн, внучка изобретателя парохода, придумала посудомоечную машину в 1887 году, потому что ее крайне раздражало то, как прислуга обращалась с дорогим фарфором. К великому сожалению хозяек того времени, важность этой вещи в быту оценили лишь спустя 40 лет.

• Бюстгальтер. Воистину, чисто женское изобретение, никакие мужские умы не смогли бы придумать этот атрибут. Француженка Эрмине Кадоль в 1889 году придумала изделие, первое название которого в переводе на русский язык звучало как "благополучие". Бюстгальтер избавил женщин от вредного для здоровья и очень неудобного корсета.

• Подгузники. В 1917 году домохозяйка и мать Марион Донован сшила для своего малыша подгузник, не пропускающий влагу. В то время уже существовали резиновые ползунки, однако новинку отличала гигиеничность, т.к. тельце ребенка не прело в этом материале.

• Стеклоочистители. Однажды во время сильного снегопада Мэри Андерсон ехала в автомобиле по Нью-Йорку. Мэри обратила внимание, что водителю приходится постоянно останавливаться и протирать от снега стекла. И она предложила использовать резиновую щетку, которая приводится в действие водителем прямо из кабины.

• Нистатин. Нистатин является первым антибиотиком, уничтожающим грибки. Его выделили две талантливые женщины, медики из Нью-Йорка Элизабет Ли Хэйзен и Рэйчел Фуллер Браун в 1950 году. Это произошло на ферме у приятеля Хэйзен. Кстати, именно в честь этого человека и были названы микроорганизмы. На сегодняшний день препарат Нистатин можно купить в каждой аптеке.

• Автомобильный глушитель. Эль Долорес Джонс в 1917 году изобрела первый прототип современного глушителя. Она не любила мужчин и многое, что с ними связано. В том числе и машины, которые в то время передвигались со страшным шумом.

• Прозрачное шампанское. Николь Барбье Клико, овдовевшая в 27 лет и унаследовавшая винный бизнес своего мужа, в 1808 году изобрела новую технологию "ремюаж". По новой технологии шампанское в течение трех месяцев проходило очистку от осадка и становилось прозрачным, благодаря чему улучшалось качество напитка. Бренд "Вдова Клико" знаменит и в наши дни.

• Перископ. В далеком 1845 году, Сара Мэтер запатентовала прибор, благодаря которому стало возможным наблюдать за объектами на поверхности и находить расстояние до них непосредственно из подводной лодки.

• Мобильная связь и Wi-Fi. Популярная актриса Хэди Ламарр в августе 1942 года придумала средство связи, изменяющее частоту вещания, что затрудняло перехват вражескими силами. Трудно поверить, что такая женщина, прославившаяся благодаря съемкам в откровенных сценах, внесла определенную лепту в науку. Ведь помимо этого, ранее она разработала систему, которая позволяла дистанционно управлять торпедами! Сегодня эта технология является основой работы мобильной связи и беспроводного Интернета (Wi-Fi). Поскольку важность этих изобретений трудно переоценить, день рождения Хэди признан днем изобретателя в Германии и некоторых других странах.

Н. Гасымова