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27 декабря 2021 16:35

Бисквитный торт с клубничным кремом - Пошаговый рецепт

Побалуй свою семью этим вкусным бисквитным тортом с клубникой и взбитыми сливками.

Ингредиенты

Для бисквита:

  • яйца 6 шт.
  • сахар 1 стакан
  • мука 1 стакан    

Для крема:

  • сливки для взбивания 600 мл
  • сахарная пудра 6 ст.л.
  • быстрорастворимый желатин 3 ч.л.
  • клубника 1 кг

Способ приготовления

1. Разделить яйца на белки и желтки. Взбить яичные желтки с половиной сахара до получения пышной светлой массы. Отдельно взбить белки до белой пены, добавить сахар и взбить до мягких пиков. Аккуратно перемешать белки и желтки. Сверху просеять муку, осторожно перемешать движениями снизу вверх. Разделить тесто между 3 разъемными формами, застеленными пергаментной бумагой, и выпекать при 200 С около 25 минут. Остудить.

2. Залить желатин 200 мл сливок. Нагреть на слабом огне, помешивая, чтобы желатин растворился. Не кипятить.

3. Около 200 г клубники взбить блендером в пюре.

4. В большой миске взбить оставшиеся холодные сливки вместе с сахарной пудрой, добавить клубничное пюре и желатиновую смесь. Еще раз взбить и отправить в холодильник примерно на полчаса.

5. Оставшиеся ягоды нарезать пластинками.

6. Собрать торт: бисквитный корж, треть крема и нарезанных ягод. Повторить слои еще два раза. Поставить готовый клубничный торт в холодильник минимум на 2 часа.

Приятного аппетита!

ivona.bigmir.net


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