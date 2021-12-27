Бисквитный торт с клубничным кремом - Пошаговый рецепт

Ингредиенты

Для бисквита:

Для крема:

Способ приготовления

1. Разделить яйца на белки и желтки. Взбить яичные желтки с половиной сахара до получения пышной светлой массы. Отдельно взбить белки до белой пены, добавить сахар и взбить до мягких пиков. Аккуратно перемешать белки и желтки. Сверху просеять муку, осторожно перемешать движениями снизу вверх. Разделить тесто между 3 разъемными формами, застеленными пергаментной бумагой, и выпекать при 200 С около 25 минут. Остудить.

2. Залить желатин 200 мл сливок. Нагреть на слабом огне, помешивая, чтобы желатин растворился. Не кипятить.

3. Около 200 г клубники взбить блендером в пюре.

4. В большой миске взбить оставшиеся холодные сливки вместе с сахарной пудрой, добавить клубничное пюре и желатиновую смесь. Еще раз взбить и отправить в холодильник примерно на полчаса.

5. Оставшиеся ягоды нарезать пластинками.

6. Собрать торт: бисквитный корж, треть крема и нарезанных ягод. Повторить слои еще два раза. Поставить готовый клубничный торт в холодильник минимум на 2 часа.

Приятного аппетита!

ivona.bigmir.net