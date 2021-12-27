Бисквитный торт с клубничным кремом - Пошаговый рецепт

Ингредиенты
Для бисквита:
- яйца 6 шт.
- сахар 1 стакан
- мука 1 стакан
Для крема:
- сливки для взбивания 600 мл
- сахарная пудра 6 ст.л.
- быстрорастворимый желатин 3 ч.л.
- клубника 1 кг
Способ приготовления
1. Разделить яйца на белки и желтки. Взбить яичные желтки с половиной сахара до получения пышной светлой массы. Отдельно взбить белки до белой пены, добавить сахар и взбить до мягких пиков. Аккуратно перемешать белки и желтки. Сверху просеять муку, осторожно перемешать движениями снизу вверх. Разделить тесто между 3 разъемными формами, застеленными пергаментной бумагой, и выпекать при 200 С около 25 минут. Остудить.
2. Залить желатин 200 мл сливок. Нагреть на слабом огне, помешивая, чтобы желатин растворился. Не кипятить.
3. Около 200 г клубники взбить блендером в пюре.
4. В большой миске взбить оставшиеся холодные сливки вместе с сахарной пудрой, добавить клубничное пюре и желатиновую смесь. Еще раз взбить и отправить в холодильник примерно на полчаса.
5. Оставшиеся ягоды нарезать пластинками.
6. Собрать торт: бисквитный корж, треть крема и нарезанных ягод. Повторить слои еще два раза. Поставить готовый клубничный торт в холодильник минимум на 2 часа.
Приятного аппетита!
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