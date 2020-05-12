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Банановые маффины с шоколадом - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Банановые маффины с шоколадом - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт банановых маффинов с шоколадом от фуд-блогера Фариды Нури.

Ингредиенты:

  • Мука - 200 г
  • Сахар -100 г
  • Соль - 1ч.л.
  • Разрыхлитель -1 пакетик
  • Корица -1 ч.л.
  • Какао -1 ст.л.
  • Шоколадные капли - 100 г
  • Бананы - 2 шт. (переспелые)
  • Ванилин - 1 пакетик
  • Яйца - 2 шт.
  • Масло растительное - 125 мл ⠀

Способ приготовления:

1) Разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте к массе 2 яйца и сахар. Все взбейте венчиком.

2) В отдельной посуде смешайте муку, соль, корицу, какао, разрыхлитель и ванилин. Пропустите через сито.

3) Сухие ингредиенты добавьте к банановой массе. Туда же налейте растительное масло и насыпьте шоколадных крошек.

4) Тесто по 2-3 столовой ложки положите в формочки для кексов.

5) Заранее разогрейте духовку до 200 градусов. Отправьте маффины в разогретую духовку на 18 минут. Проверьте готовность зубочисткой.

Примечания:

1. Вы можете обойтись без какао. В оригинале рецепта его нет.

2. Можете добавить в маффины орехи и сухофрукты.

3. Оставьте немного шоколадных капель и посыпьте сверху. Это очень красиво.

Приятного аппетита!


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