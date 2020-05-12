Банановые маффины с шоколадом - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт банановых маффинов с шоколадом от фуд-блогера Фариды Нури.

Ингредиенты:

Мука - 200 г

Сахар -100 г

Соль - 1ч.л.

Разрыхлитель -1 пакетик

Корица -1 ч.л.

Какао -1 ст.л.

Шоколадные капли - 100 г

Бананы - 2 шт. (переспелые)

Ванилин - 1 пакетик

Яйца - 2 шт.

Масло растительное - 125 мл ⠀

Способ приготовления:

1) Разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте к массе 2 яйца и сахар. Все взбейте венчиком.

2) В отдельной посуде смешайте муку, соль, корицу, какао, разрыхлитель и ванилин. Пропустите через сито.

3) Сухие ингредиенты добавьте к банановой массе. Туда же налейте растительное масло и насыпьте шоколадных крошек.

4) Тесто по 2-3 столовой ложки положите в формочки для кексов.

5) Заранее разогрейте духовку до 200 градусов. Отправьте маффины в разогретую духовку на 18 минут. Проверьте готовность зубочисткой.

Примечания:

1. Вы можете обойтись без какао. В оригинале рецепта его нет.

2. Можете добавить в маффины орехи и сухофрукты.

3. Оставьте немного шоколадных капель и посыпьте сверху. Это очень красиво.

Приятного аппетита!