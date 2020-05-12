Банановые маффины с шоколадом - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт банановых маффинов с шоколадом от фуд-блогера Фариды Нури.
Ингредиенты:
- Мука - 200 г
- Сахар -100 г
- Соль - 1ч.л.
- Разрыхлитель -1 пакетик
- Корица -1 ч.л.
- Какао -1 ст.л.
- Шоколадные капли - 100 г
- Бананы - 2 шт. (переспелые)
- Ванилин - 1 пакетик
- Яйца - 2 шт.
- Масло растительное - 125 мл ⠀
Способ приготовления:
1) Разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте к массе 2 яйца и сахар. Все взбейте венчиком.
2) В отдельной посуде смешайте муку, соль, корицу, какао, разрыхлитель и ванилин. Пропустите через сито.
3) Сухие ингредиенты добавьте к банановой массе. Туда же налейте растительное масло и насыпьте шоколадных крошек.
4) Тесто по 2-3 столовой ложки положите в формочки для кексов.
5) Заранее разогрейте духовку до 200 градусов. Отправьте маффины в разогретую духовку на 18 минут. Проверьте готовность зубочисткой.
Примечания:
1. Вы можете обойтись без какао. В оригинале рецепта его нет.
2. Можете добавить в маффины орехи и сухофрукты.
3. Оставьте немного шоколадных капель и посыпьте сверху. Это очень красиво.
Приятного аппетита!