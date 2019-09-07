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7 сентября 2019 09:30

Время готовить борщ - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Небольшая прохлада в воздухе радует многих хозяек, потому что наступает время готовить любимое блюдо - борщ.

Так поступила и фуд-блогер Иля Мамедова. Она отмечает, что борщ относится к тому числу блюд, вкус которых разится у каждой хозяйки несмотря на наличие схожего, если не единого способа приготовления.

Приготовление блюда очень простой процесс. Отвариваете бульон, сцеживаете его; готовите заправку из тертого бурака, моркови, лучка, томатной пасты.

Иля говорит, что ее мама выжимает лимонный сок для сохранения контрастности бурака, а сама она добавляет уксус.

Далее закидываете в кипящий бульон нарезанный картофель, шинкованную капусту, чуть погодя заправку. А финальным аккордом является добавление чесночка и петрушки.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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