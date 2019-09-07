Время готовить борщ - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Небольшая прохлада в воздухе радует многих хозяек, потому что наступает время готовить любимое блюдо - борщ.
Так поступила и фуд-блогер Иля Мамедова. Она отмечает, что борщ относится к тому числу блюд, вкус которых разится у каждой хозяйки несмотря на наличие схожего, если не единого способа приготовления.
Приготовление блюда очень простой процесс. Отвариваете бульон, сцеживаете его; готовите заправку из тертого бурака, моркови, лучка, томатной пасты.
Иля говорит, что ее мама выжимает лимонный сок для сохранения контрастности бурака, а сама она добавляет уксус.
Далее закидываете в кипящий бульон нарезанный картофель, шинкованную капусту, чуть погодя заправку. А финальным аккордом является добавление чесночка и петрушки.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook