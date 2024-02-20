59-летняя Моника Беллуччи в латексном плаще снялась для глянца

Актриса Моника Беллуччи стала лицом мартовского выпуска чехословацкого Vogue. Фотографии со звездой опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На обложке журнала 59-летняя Моника Беллуччи предстала в горчичном латексном плаще. Актриса подчеркнула талию с помощью пояса. Знаменитость дополнила образ золотым кольцом. Визажисты сделали ей макияж с черными тенями и коричневыми губами, а стилисты - легкую укладку. Автором съемки выступил фотограф итальянского происхождения Паоло Роверси, проживающий в Париже.

Моника Беллуччи состоит в отношениях с режиссером Тимом Бертоном. Слухи о романе знаменитостей появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии "Эмми".

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем - за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.