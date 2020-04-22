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22 апреля 2020 17:00

Какие фильмы посмотреть в самоизоляции? - Советует Педро Альмодовар

Испанский режиссер раскрыл свой список лент, которые помогут скрасить однообразные будни на карантине. Пока жизнь почти во всем мире поставлена на паузу, самое время расширить свой кинокругозор: тем более, советам Педро Альмодовара явно стоит доверять.

Начать можно с Федерико Феллини: но не с пересмотра его культовых работ. "Маменькины сынки" - один из ранних фильмов гения, который определенно стоит внести в свой список must-see.

Педро советует "Конец романа" Нила Джордана с Джулианной Мур и Рэйфом Файнсом: за игрой этой пары можно наблюдать бесконечно.

Режиссер отметил экранизацию романа Франсуазы Саган "Здравствуй, грусть", снятую Отто Преминджером и мелодраму "Мы незнакомы, когда встречаемся" с Кирком Дугласом, а также "Письмо незнакомки" по новелле Стефана Цвейга.

В число рекомендаций от Альмодовара, опубликованных на IndieWire, вошла и культовая лента "Нежная кожа" Франсуа Трюффо, дебютный фильм Луи Маля "Лифт на эшафот", картина Микеланджело Антониони "Ночь", а также фильм-нуар Николаса Рэя "В укромном месте" по одноименному роману Дороти Хьюз.

Bazaar.ru


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