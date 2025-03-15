Названы качества, которые привлекают токсичных людей

Пять качеств, которые притягивают к человеку токсичных людей, назвал в беседе с "Мослентой" кандидат социологических наук, коуч Александр Синютин.

Об этом сообщает Day.Az.

В первую очередь он выделил привычку концентрироваться на плохом.

Как правило тотально "недовольные" люди испытывают постоянную потребность выливать на кого-то свое вечное раздражение. Позитивные люди предпочитают сторониться подобных товарищей. В результате "недовольные" притягивают таких же "недовольных" и далее вместе они потчуют друг друга раздражением

Кроме того, эксперт выделил лицемерие. Так, по его словам, внешне такие люди стараются выглядеть вполне приличными людьми, однако их маски легко считываются окружающими и вызывают отторжение не меньше, чем выходки грубиянов. Попав в среду лицемеров, нормальный человек обычно довольно быстро принимает решение покинуть неприятный коллектив. Если же человек сам где-то внутри является лицемером, он приживается и становится "органической частью токсичной системы".

Привычка всех осуждать также способна притянуть нежелательных людей, убежден Синютин. Этого же касается и такое качество, как склонность к обману.

Грубость и хамство оказались на последнем пункте специалиста. "Хамов готовы терпеть рядом с собой лишь такие же хамы. Если вдруг вы заметите, что вас постоянно окружает много грубых людей, есть повод серьезно задуматься над вашей собственной жизненной позицией", - заключил Синютин.