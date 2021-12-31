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Простые рецепты канапе на праздничный стол

Канапе - очень удобная форма праздничного стола. Слово канапе с французского приблизительно означает крошечный. То есть это маленькие бутебродики, которые можно взять руками и целиком положить в рот. Если канапе надо откусывать - это уже бутерброд. Сегодня это отдельный раздел кулинарии, который по сложности нарезки и выкладывания может иногда соперничать с кондитерской.

Начнем с самых простых: сыр, оливки ветчина (или колбаса).

 

Еще такой же простой вариант: оливки и несколько видов сыра (твердый желтый и брынза).

 

Кубики колбасы можно просто чередовать с огурчиком и тем же сыром. А можно добавить кубик хлеба.

 

Простой вариант канапе рецепт на шпажках - с копченой колбасой. Колбасу надо покупать маленькую в диаметре и тонко нарезать. А верхушка украшена кусочками отваренной в мундире картошкой.

 

Из серии простых и изящных - канапе с ягодой винограда. Здесь нанизан сыр и виноград. Такие аккуратные и маленькие кусочки сыра можно сделать воспользовавшись деталью от детского конструктора или крышкой от пластиковой бутылки. Но сыр должен быть немного резиновым. таким свойством обладает магазинная брынза.

 

А здесь целый разнос маленьких канапешечек и все простенькие. В основании кусочек сыра, но каждая украшена: половинкой помидора черри, цукатами из инжира или черешни.... Хотя можно просто промыть варенье черешневое и добавить к сыру. Солоноватый твердый сыр очень сочетается со сладким. Очень симпатично смотрится просто кусочек сыра обваленный в орешках или семечках кунжута. 

Рецептов канапе много и вы можете импровизировать вместе с семьей. Эти маленькие бутерброды не только приятны на вкус, но и отнимают очень мало времени, что не маловажно для праздничных каникул. Приятного аппетита!

По материалам vkusneedoma.ru


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