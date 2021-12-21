4 здоровых завтрака для женщин - ФОТО

Чтобы чувствовать себя хорошо весь день, начинай утро с полезного завтрака, который не испортит тебе фигуру.

Не зря говорят: "Как начнешь год, так и проведешь его", или "Какой понедельник - такая и неделя". То же можно сказать и о дне - самая важная его часть - утро, то как мы его встречаем и что готовим на завтрак, - то и закладывает легкость, успешность, уверенность и динамику всего дня. Так считает Лилия Олейник - основатель сети здорового кафе питания I Live Café и школы совершенства.

ТОП-4 здоровых завтраков, которые Лилия рекомендует для женщин:

1. Льняная каша (лен, кунжут, миндальное молоко, бананы, изюм, финики, мед).

2. Французский завтрак (салат Французский (микс салатов, базилик, сельдерей, томаты, лен, кедровый орех, кунжут, оливковое масло, лимонно-медовый соус), апельсиновый фреш, льняной хлебец.

3. Витаминная каша (овсяные хлопья, апельсиновый фреш, грецкий орех, тыквенные семечки, изюм, мед, сухофрукты).

4. Гречневый коктейль (гречка зеленая, финики, бананы, миндальное молоко).

Приготовление из органических продуктов без термической обработки, соли и сахара необычайно вкусно и насыщенно. Благодаря мягкому воздействию на организм и очищающему эффекту, наши завтраки способствуют омоложению, оздоровлению, налаживанию работы, желудочно-кишечного тракта, делают кожу более упругой и гладкой, а волосы блестящими.

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