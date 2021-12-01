Картофельный крем-суп на молоке - Пошаговый рецепт

Ингредиенты

Способ приготовления

1. Нарезать очищенный картофель крупными кубиками.

2. В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное масло. Добавить картофель.

3. Измельчить очищенный лук и чеснок, добавить в кастрюлю и жарить около 10 минут. По желанию добавить немного воды. Довести картофель до готовности.

4. Убавить огонь до минимума. Влить молоко, добавить специи. Довести до кипения и взбить суп погружным блендером.

5. Готовить на небольшом огне еще 5 минут. По желанию добавить немного молока или сливок.

6. Подавать картофельный суп вместе с зеленью или гренками.

Приятного аппетита!

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