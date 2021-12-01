1 декабря 2021

отправить статью
Картофельный крем-суп на молоке - Пошаговый рецепт

Гурмания

12:34

  • 82
Картофельный крем-суп на молоке - Пошаговый рецепт
5 причин, которые отбивают желание заниматься спортом

Здоровье

11:12

  • 156
5 причин, которые отбивают желание заниматься спортом
5 привычек, которые говорят о низкой самооценке

Отношения

10:32

  • 124
5 привычек, которые говорят о низкой самооценке

1 декабря 2021 12:34

Картофельный крем-суп на молоке - Пошаговый рецепт

Вариантов картофельного супа может быть много. В этом рецепте основной акцент делается на мускатный орех.

Ингредиенты

  • картофель 6 шт.
  • лук репчатый 1 шт.
  • чеснок 2 зубчика
  • молоко или сливки 500 мл
  • сливочное масло 2 ст.л.
  • соль, перец по вкусу
  • мускатный орех по вкусу
  • зелень для подачи

Способ приготовления

1. Нарезать очищенный картофель крупными кубиками.

2. В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное масло. Добавить картофель.

3. Измельчить очищенный лук и чеснок, добавить в кастрюлю и жарить около 10 минут. По желанию добавить немного воды. Довести картофель до готовности.

4. Убавить огонь до минимума. Влить молоко, добавить специи. Довести до кипения и взбить суп погружным блендером.

5. Готовить на небольшом огне еще 5 минут. По желанию добавить немного молока или сливок.

6. Подавать картофельный суп вместе с зеленью или гренками.

Приятного аппетита!

ivona.bigmir.net


Просмотров: 83

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

29 ноября 13:40

  • 327
Завтрак из овсянки, банана и смородины - Пошаговый рецепт

Гурмания

25 ноября 11:01

  • 423
7 продуктов, которые стоит исключить из рациона - ФОТО

Гурмания

17 ноября 15:15

  • 355
Быстрый клубничный пирог - Пошаговый рецепт