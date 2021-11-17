Быстрый клубничный пирог - Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Для основы:

Сливочное размягченное масло - 110 г

Сахар - 3 ст. л.

Мука - 150 г

Для начинки:

Вода - 500 мл

Сахар - 350 г

Кукурузный крахмал - 6 ст. л.

Клубничное желе - 170 г

Клубника - 2 кг

Приготовление:

1. Разотрите сливочное масло, сахар, муку и распределите по дну огнеупорной формы с помощью пальцев. Выпекайте при температуре 190°C в течение 10-15 минут до румяных краев. Достаньте из духовки, охладите до комнатной температуры.

2. Доведите воду, сахар, кукурузный крахмал до кипения, помешивайте до загустения, снять с огня. Добавьте клубничное желе и перемешайте до полного растворения. Охладите до комнатной температуры и добавьте клубнику.

3. Перелейте начинку на готовую основу. Поставьте в холодильник до полного застывания. Подавайте со взбитыми сливками.

Приятного аппетита!

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