Быстрый клубничный пирог - Пошаговый рецепт

Ингредиенты:
Для основы:
- Сливочное размягченное масло - 110 г
- Сахар - 3 ст. л.
- Мука - 150 г
Для начинки:
- Вода - 500 мл
- Сахар - 350 г
- Кукурузный крахмал - 6 ст. л.
- Клубничное желе - 170 г
- Клубника - 2 кг
Приготовление:
1. Разотрите сливочное масло, сахар, муку и распределите по дну огнеупорной формы с помощью пальцев. Выпекайте при температуре 190°C в течение 10-15 минут до румяных краев. Достаньте из духовки, охладите до комнатной температуры.
2. Доведите воду, сахар, кукурузный крахмал до кипения, помешивайте до загустения, снять с огня. Добавьте клубничное желе и перемешайте до полного растворения. Охладите до комнатной температуры и добавьте клубнику.
3. Перелейте начинку на готовую основу. Поставьте в холодильник до полного застывания. Подавайте со взбитыми сливками.
Приятного аппетита!
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