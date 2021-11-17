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17 ноября 2021 15:15

Быстрый клубничный пирог - Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Для основы: 

  • Сливочное размягченное масло - 110 г 
  • Сахар - 3 ст. л. 
  • Мука - 150 г 

Для начинки:

  • Вода - 500 мл 
  • Сахар - 350 г 
  • Кукурузный крахмал - 6 ст. л. 
  • Клубничное желе - 170 г 
  • Клубника - 2 кг 

Приготовление:

1. Разотрите сливочное масло, сахар, муку и распределите по дну огнеупорной формы с помощью пальцев. Выпекайте при температуре 190°C в течение 10-15 минут до румяных краев. Достаньте из духовки, охладите до комнатной температуры. 
2. Доведите воду, сахар, кукурузный крахмал до кипения, помешивайте до загустения, снять с огня. Добавьте клубничное желе и перемешайте до полного растворения. Охладите до комнатной температуры и добавьте клубнику. 
3. Перелейте начинку на готовую основу. Поставьте в холодильник до полного застывания. Подавайте со взбитыми сливками.

Приятного аппетита!

mealforreal.com


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