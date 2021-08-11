Чем полезен кизил для здоровья

Кизил ценится наравне с шиповником и лимоном. Его лечебные свойства и насыщенный витаминно-минеральный комплексный состав известны с древности. Хочешь знать, чем полезен кизил? Читай дальше.

Осенний подарок природы

Название ягоды кизил пришло с тюркского и переводится просто - красный. Ее целебные свойства заметили и оценили еще очень давно. В замороженном, сушенном, консервированном виде, варенья или компоты - из кизила полезно все.

В качестве лекарственной основы используется кизил мужской или обыкновенный. Небольшие красные ягодки имеют сладко-кисло-терпкий вкус и прекрасно поддаются любой обработке.

К полезным свойствам кизила в первую очередь нужно отнести огромнейшее содержание аскорбиновой кислоты, а значит, осенне-зимний период, при регулярном его употреблении, пройдет без насморков.

Кизиловый сок или отвар обладают высокими противовоспалительными, бактерицидными и жаропонижающими свойствами, прекрасно повышают иммунитет и возобновляют силы после респираторных заболеваний. Так что на зиму баночку-другую лучше припасти.

А еще ягоды полезны при сахарном диабете - их свежий сок помогает снизить уровень глюкозы. Хорошо справляется кизил и с диареями, кишечными расстройствами и энтероколитами. Также ягоды кизила способны выводить токсины, очищать печень, кровь и почки, повышать аппетит и успокаивать нервную систему. Недаром у жителей Тавриды бытует поговорка: "Там, где вырос кизил, доктор не нужен". Кизилом врачуют ревматизм, атеросклероз, малокровие, авитаминоз (особенно цингу), гипертонию, подагру и даже рахит и ожирение.

Целебные свойства

Корни и кора кизила содержат много противомалярийных веществ. При лихорадке можно запаривать также настой цветков, плодов кизила и смешивать его со свежеотжатым соком.

Отваром перемолотых косточек плодов и свежей корой лечат нарывы и гнойнички. Листья кизила обладают мочегонным и желчегонным действием. В день нужно употребить до 250 мл настоя.

При ревматизме необходимо 10 г молотых корней кизила залить 400 мл кипятка, проварить 20 минут и дать постоять отвару 3 часа. Пить по 50 мл три раза в день до улучшения состояния.

Наладить обмен веществ поможет настой из веточков и листьев кизила (30 мг на стакан). Ежедневно выпивая по 175-200 мг, можно значительно улучшить состояние организма.

Чай с кизиловым вареньем прекрасное средство от ангин и простуд, компот поможет при авитаминозе, а сушеные (как и свежие) плоды - отличная профилактика от многих заболеваний, их можно употреблять ежедневно и "просто так".

А еще, если удастся, неплохо завести кизил в доме - это очень полезное растение для очистки воздуха от вредоносных бактерий и насекомых! Так что, как видите, гомеопатия не зря уделила кизилу особое внимание. Советуем присмотреться к чудо-ягодке и вам.

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