6 продуктов, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры - ФОТО

Завет о том, что после 18:00 нельзя есть даже под угрозой смерти, стар как мир. Ужин вовсе не обязательно и даже не рекомендуется отдавать врагу. Главное для последнего приема пищи перед сном - это знать меру и подобрать правильные продукты.

Зеленые овощи

Такие зеленые овощи, как сельдерей, шпинат и огурец, обладают отрицательной калорийностью. То есть организм тратит на их переваривание больше энергии, чем содержится в них самих. Ешь и худеешь.

Куриная грудка

Белое мясо птицы - источник белков. В 100 граммах всего 165 калорий. Лучше всего готовить на пару или на гриле без масла. Жирные соусы противопоказаны - а вот приправы в виде ароматных трав приветствуются.

Рыба

В жирных сортах рыбы, обитающих в холодных водах (семга, дикий лосось, сардина, скумбрия, сельдь), содержится наибольшее количество омега-3. Эти полезные жирные кислоты способствуют исправной работе сердечно-сосудистой системы, обладают противовоспалительными свойствами и преображают кожу.

Яйца

Желтки в качестве ужина - не самая хорошая идея, так как в них содержится холестерин. А вот омлет из белков принесет только пользу.

Морепродукты

Креветки, кальмары, гребешки, мидии и устрицы не только богаты белком, но и при правильном приготовлении (или его отсутствии) станут настоящим вечерним лакомством.

Творог

Для тех, у кого хорошие отношения с лактозой, творог станет отличным ужином. Оптимальный вариант - с 5-процентной жирностью. Если в сыром виде не любите, то можно приготовить из него запеканку или сырники. Но воздержитесь от добавления сахара - лучше замените его натуральными подсластителями.

bazaar.ru