Что делать, если невкусно готовишь? - 6 советов от Или Мамедовой

"Если я расскажу вам, сколько проигрышных случаев было у меня, то вы не поверите, что это говорит Иля, поэтому давайте отбросим все предрассудки типа "кому-то дано, а мне - нет" и посмотрим, как выйти из ситуации идеальными а-ля американскими хозяюшками 50-х годов", - написала известный фуд-блогер в своем Instagram и поделилась полезными советами по решению проблемы.

Готовь простую еду

Потренируйся на завтраках и сделай их идеальными: яичница с хрустящей белочной корочкой и жидким желтком, нежный омлет с тягучим сыром, овсяная каша с яблочками или бананом с корицей, французские тосты или гренки.

Не торопи себя

Нежное мясо на кости тушится в вине примерно 4 часа, так что если у тебя на руках мясо и всего 1 час времени, отложи этот рецепт и возьмись за другой.

Не покупай огромное количество специй и соусов

Иля говорит, что специи для курицы, мяса, рыбы, супов и т.д. не сделают твое блюдо гениальным, как на картинке. Хороший продукт вкусен сам по себе, специи, чаще всего, выступают в качестве усилителя вкуса, с ними нужно обращаться деликатно, и не дать им оттенить вкус главного продукта. К соусам фуд-блогер также относится скептично, и предпочитает готовить их самой.

Ориентируйся на свои вкусовые предпочтения

Спросите: а что вкусно для меня? Если какой-то известный повар восхваляет свой сицилийский салат с красным луком и апельсинами, а вы, приготовив его, находите блюдо не вкусным, то это не потому что вы не сумели его приготовить, а просто потому что это сочетание не воспринимается вашими вкусовыми рецепторами.

Не воспринимай готовку как обузу

Это не работа, это - кайф. Перед тобой продукты, из которых ты приготовишь свое собственное блюдо. Разве это не здорово?

Не расстраивайся, если блюдо не получается

Иля Мамедова говорит, что это - НОРМАЛЬНО. Мы не рождаемся профессиональными поварами, да и зачем нам это?

Н. Гасымова