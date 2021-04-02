3 полезных завтрака, которые зарядят энергией на целый день - ФОТО

Мы поделимся рецептами полезных и сытных завтраков, приготовление которых займет всего несколько минут.
Тофу скрамбл
Ингредиенты:
- Сыр тофу - 100 г
- Лук белый - 15 г
- Чеснок - 5 г
- Авокадо - 30 г
- Куркума - 5 г
- Помидоры черри - 50 г
- Долька лайма
- Шпинат свежий - 20 г
- Проростки подсолнечника - 20 г
- Оливковое масло - ½ ч. л.
Способ приготовления:
Пожарить тофу с луком, чесноком и куркумой, добавить специи по вкусу. Нарезать очищенный авокадо кубиками, а помидоры черри - половинками, добавить оливковое масло, полить соком лайма, посолить, поперчить, перемешать и выложить на скрамбл. Положить сверху нарезанный соломкой шпинат и проростки подсолнечника.
Тост с авокадо
Ингредиенты:
- Мультизлаковый хлеб - 40 г (1 кусок)
- Авокадо - 80 г (½ плода)
- Долька лимона
- Проростки витграсса
Способ приготовления:
Обжарить хлеб на гриле с двух сторон, выложить сверху заранее размятое вилкой авокадо, посолить и украсить витграссом.
Овсяная каша с ягодами и семенами
Ингредиенты:
- Хлопья овсяные - 80 г
- Вода или молоко - 200 г
- Семена льна и тыквы - 30 г
- Клубника свежая - 30 г
Способ приготовления:
Довести молоко или воду до кипения, добавить овсяные хлопья и смесь семян, варить до готовности 2−3 минуты. Переложить в чашку и добавить свежую клубнику и мяту.
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