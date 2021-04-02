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2 апреля 2021 12:15

3 полезных завтрака, которые зарядят энергией на целый день - ФОТО

Мы поделимся рецептами полезных и сытных завтраков, приготовление которых займет всего несколько минут.

Тофу скрамбл

Ингредиенты:

  • Сыр тофу - 100 г
  • Лук белый - 15 г
  • Чеснок - 5 г
  • Авокадо - 30 г
  • Куркума - 5 г
  • Помидоры черри - 50 г
  • Долька лайма
  • Шпинат свежий - 20 г
  • Проростки подсолнечника - 20 г
  • Оливковое масло - ½ ч. л.

Способ приготовления:

Пожарить тофу с луком, чесноком и куркумой, добавить специи по вкусу. Нарезать очищенный авокадо кубиками, а помидоры черри - половинками, добавить оливковое масло, полить соком лайма, посолить, поперчить, перемешать и выложить на скрамбл. Положить сверху нарезанный соломкой шпинат и проростки подсолнечника.

Тост с авокадо

Ингредиенты:​

  • Мультизлаковый хлеб - 40 г (1 кусок)
  • Авокадо - 80 г (½ плода)
  • Долька лимона
  • Проростки витграсса

Способ приготовления:

Обжарить хлеб на гриле с двух сторон, выложить сверху заранее размятое вилкой авокадо, посолить и украсить витграссом.

Овсяная каша с ягодами и семенами

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные - 80 г
  • Вода или молоко - 200 г
  • Семена льна и тыквы - 30 г
  • Клубника свежая - 30 г

Способ приготовления:

Довести молоко или воду до кипения, добавить овсяные хлопья и смесь семян, варить до готовности 2−3 минуты. Переложить в чашку и добавить свежую клубнику и мяту.

bazaar.ru


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