6 рецептов из детства - ФОТО

Иногда так хочется вернуться в детство, поесть бабушкиных пирожков и ни о чем не думать.

Day.Az со ссылкой на mail.ru собрали подборку из рецептов, которые многие любили, будучи детьми.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ НА СКОВОРОДЕ

Вкусные, сытные, с хрустящей корочкой - от такого аппетитного блюда сложно отказаться. Попробуй приготовить драники по этому рецепту, результат тебя обрадует.

ДОМАШНИЙ КВАС

Домашний квас у многих связан с воспоминаниями о детстве. Повтори эту магию, к тому же приготовить этот напиток дома очень просто! Потребуется черный хлеб, дрожжи, сахар, изюм, вода и немного терпения.

ПИРОЖНОЕ "КАРТОШКА"

Простое и такое аппетитное пирожное "Картошка" завовоевало любовь многих людей. Требуется совсем немного ингредиентов, усилий и времени - и получается очень вкусный результат.

ЩИ ЩАВЕЛЕВЫЕ

Бабушки так любят угощать внуков всевозможными супами. А как хороши дачные щи, приготовленные из щавеля с грядки! Попробуй и ты повторить этот рецепт

ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕНИ СО СВИНИНОЙ

Конечно, все всегда можно купить, но как же вкусны именно домашние пельмени, слепленные любящими руками. Если посмотреть рецепт, то окажется, что процесс приготовления этого популярного полуфабриката довольно прост. Так не лучше ли заменить готовые пельмени на те, что сделаны самостоятельно?

ПИРОЖКИ С ЛУКОМ И ЯЙЦОМ

От этого рецепта веет чем-то родным и близким. Такое простое блюдо, но какое же сытное и вкусное. Особенно хороши эти пирожки горячими.