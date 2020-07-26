26 июля 2020

отправить статью
6 рецептов из детства <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

14:52

  • 173
6 рецептов из детства - ФОТО
4 секрета, которые мужчины не раскрывают любимым женщинам

Отношения

25 июля 16:33

  • 711
4 секрета, которые мужчины не раскрывают любимым женщинам
Рейтинг самых невезучих знаков Зодиака

Опросы

25 июля 15:27

  • 910
Рейтинг самых невезучих знаков Зодиака

26 июля 2020 14:52

6 рецептов из детства - ФОТО

Иногда так хочется вернуться в детство, поесть бабушкиных пирожков и ни о чем не думать.

Day.Az со ссылкой на mail.ru собрали подборку из рецептов, которые многие любили, будучи детьми.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ НА СКОВОРОДЕ

Вкусные, сытные, с хрустящей корочкой - от такого аппетитного блюда сложно отказаться. Попробуй приготовить драники по этому рецепту, результат тебя обрадует.

ДОМАШНИЙ КВАС

Домашний квас у многих связан с воспоминаниями о детстве. Повтори эту магию, к тому же приготовить этот напиток дома очень просто! Потребуется черный хлеб, дрожжи, сахар, изюм, вода и немного терпения.

ПИРОЖНОЕ "КАРТОШКА"

Простое и такое аппетитное пирожное "Картошка" завовоевало любовь многих людей. Требуется совсем немного ингредиентов, усилий и времени - и получается очень вкусный результат.

ЩИ ЩАВЕЛЕВЫЕ

Бабушки так любят угощать внуков всевозможными супами. А как хороши дачные щи, приготовленные из щавеля с грядки! Попробуй и ты повторить этот рецепт

ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕНИ СО СВИНИНОЙ

Конечно, все всегда можно купить, но как же вкусны именно домашние пельмени, слепленные любящими руками. Если посмотреть рецепт, то окажется, что процесс приготовления этого популярного полуфабриката довольно прост. Так не лучше ли заменить готовые пельмени на те, что сделаны самостоятельно?

ПИРОЖКИ С ЛУКОМ И ЯЙЦОМ

От этого рецепта веет чем-то родным и близким. Такое простое блюдо, но какое же сытное и вкусное. Особенно хороши эти пирожки горячими.


Просмотров: 175

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

23 июля 11:12

  • 1 096
12 продуктов, которые заряжают энергией на весь день

Гурмания

22 июля 13:24

  • 861
Как оставаться стройной? - Правила питания Марго Робби - ФОТО

Гурмания

14 июля 14:13

  • 394
Почему женщины любят сладкое и надо ли его есть? – Отвечает диетолог