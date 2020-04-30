Хрустящая курочка - Рецепт от фуд-блогера Фариды Нури

"Безумно скучаю на карантине по хрустящей курочке! Методом проб и ошибок, мне удалось отыскать идеальную формулу для приготовления её дома. Получается вкусно и если готовить много - очень выгодно", - пишет на своей странице в Instagram фуд-блогер Фарида Нури и делится рецептом.

Ингредиенты:

Куриные крылышки - 1 кг

Куриные грудки - 2 шт

Красный перец молотый - 2 ч. л.

Паприка - 2 ч.л.

Куркума - 0.4 ч.л.

Черный перец - 0.5 ч.л.

Сухой чеснок - 1 ч.л.

Растительное масло - 1 маленькая бутылка

Мука - 2 стакана

Соль- 2 ст. л.

Способ приготовления:

1) Мясо почистить от лишних жилок, хорошенько промыть и откинуть на дуршлаг.

2) Подготовить маринад. Возьмите 1 стакан питьевой воды и налейте в миску, в которой будете мариновать. Добавьте 2 столовые ложки масла и все специи. Хорошенько перемешайте.

3) Крылышки разрежьте пополам, грудки разрежьте длинными кусочками (как стрипсы). Важный момент! Все кусочки курицы нужно проткнуть вилкой. Чем больше, тем лучше.

4) Опустите курицу в маринад, перемешайте и оставьте на пару часов.

Позже вылавливаем курочку, но маринад ОСТАВЛЯЕМ! Так как у нашей курочки будет двойная панировка.

5) Берем муку, насыпаем ее в форму и добавляем 3 ложки паприки. Берем кусочек курочки, окунаем в муку, потом очень быстро окунаем в маринад (буквально на секунду) и опять в муку. Это вся наша панировка.

6) Возьмите сотейник, налейте много масла и хорошо разогрейте его. Аккуратно бросайте курочку в кипящее масло. Жарьте 7-9 минут. Доставайте курочку из масла. Готово!

Примечания:

1. Я взяла грудки и крылышки, так как это мои любимые части. Вы можете взять бедра и ножки, но в этом случае готовить вам придется дольше. Минут 12-15.

2. Вы можете добавлять меньше или больше специй. Это зависит только от ваших вкусовых предпочтений. Импровизируйте.

3. Масло должно быть разогрето очень хорошо, иначе у вас получится просто жареная курица, но хруста вы не добьетесь.

4. Если у вас осталось мало маринада для панировки, можете добавить немного воды.

5. Мариновать лучше на ночь. Чем дольше мясо маринуется, тем лучше.

6. После жарки я советую класть курочку на кухонное бумажное полотенце, впитывающее лишний жир.

7. Масла должно быть много, чтобы получился эффект фритюра. Поэтому советую брать маленькие кастрюли и готовить курицу порционно.

Приятного аппетита!