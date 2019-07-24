5 перекусов, в которых меньше 100 калорий

Хочется перекусить чем-то малокалорийным, чтобы не навредить фигуре? Вот 5 перекусов, в которых содержится менее 100 калорий. Эти продукты наполнят вас энергией и полезными веществами, а главное помогут сохранить стройность.

Свежие фрукты (или овощи)

В среднем в одном яблоке - 92 калории, в банане - 107, а в груше - 86. Такой перекус удобно есть "на бегу": его не надо резать или чистить ножом. В нем много витаминов, клетчатки, а также микро- и макроэлементов. Абсолютно все фрукты богаты энзимами - ферментами, которые принимают участие почти во всех функциях организма, заряжая тело энергией. Как альтернативу вы можете выбрать и овощи, обладающие не менее привлекательным составом.

Яйцо вкрутую

Как правило, в яйце вкрутую содержится около 75 калорий. Вы можете съесть его с солью или небольшим количеством любимого соуса, дополнив здоровый перекус несколькими слайсами огурца или болгарского перца. Куриные яйца богаты витаминами А, В2, В5, В6, В9, В12, D, К, Н и РР, а также кальцием, магнием, цинком и другими полезными веществами.

Половинка авокадо или гуакамоле

Обычно в половинке авокадо содержится приблизительно 80−100 калорий. Советуем порезать плод на дольки, сдобрить его специями и капелькой оливкового масла. Или заменить подобный перекус несколькими крекерами с гуакамоле. Авокадо богато витаминами группы В, Е, А, С, К, а также множеством минералов.

Овсяная каша

В 100−150 граммах овсянки около 100 калорий. Запарьте ее кипятком на 2−3 минуты, а после добавьте несколько ягод или долек сезонного фрукта. Овсяная каша на воде полезна витаминами В1, В2, Е, Н и РР, а также калием, кальцием, магнием, натрием, цинком, железом и фосфором. А пищевые волокна, содержащиеся в этой крупе, стабилизируют работу желудочно-кишечного тракта.

Йогурт

В большинстве случаев в стандартном стаканчике йогурта содержится меньше 100 калорий. Возьмите классический вариант (чтобы избежать употребления сахара) и добавьте в него свежие ягоды, фрукты или джем. Большое количество витаминов B12, B3 и A в составе такого кисломолочного перекуса способно обеспечить энергией организм, нормализовать работу нервной системы, урегулировать уровень холестерина в крови, а также бороться с инфекциями.

Н. Гасымова

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