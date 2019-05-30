Лапша с креветками – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась рецептом лапши с креветками по-азиатски и отметила, что приготовление этого блюда занимает 15-20 минут.

Необходимые ингредиенты (на 2 порции):

250 г пшеничной лапши

150 г очищенных креветок

2 красных перца

1 кабачок или цуккини

1-2 моркови

1 маленькая головка репчатого лука

5 ст.л. соевого соуса

3/4 ч.л. тертого свежего имбиря

1 крупный зубчик чеснока

Обжаренный на сухой сковороде кунжут

Оливковое масло

Перья зеленого лука

Способ приготовления:

1. Подготавливаем овощи. Нарезаем на тонкие длинные слайсы репчатый лук, морковь, кабачок и красный перец. Если есть специальная терка для корейской моркови, то используйте ее! Зубчик чеснока и имбирь натираем на мелкой терке.

2. Набираем в кастрюльку воду и ставим ее на огонь. При закипании воды разводим в ней чуть соли и бросаем вариться лапшу.

3. За эти 5-7 минут варки лапши, раскаляем сковороду, добавляем оливковое масло и следом морковь с репчатым луком, имбирем и чесночком. Через две минуты добавляем к ним красный перец, и еще через минутку - кабачок. Обжариваем все 2-3 минутки на сильном огне, постоянно помешивая. Креветки обжариваем отдельно в соевом соусе и лимонном соке (буквально 2 минутки). Следом добавляем к овощам.

4. Откидываем лапшу на дуршлаг, затем добавляем сразу же к овощам, вливаем соевый соус, даем прожариться лапше еще минутку, после чего подаем с обжаренным кунжутом и зеленым луком.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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