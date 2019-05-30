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30 мая 2019 12:43

Лапша с креветками – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась рецептом лапши с креветками по-азиатски и отметила, что приготовление этого блюда занимает 15-20 минут.

Необходимые ингредиенты (на 2 порции):

  • 250 г пшеничной лапши
  • 150 г очищенных креветок
  • 2 красных перца
  • 1 кабачок или цуккини
  • 1-2 моркови
  • 1 маленькая головка репчатого лука
  • 5 ст.л. соевого соуса
  • 3/4 ч.л. тертого свежего имбиря
  • 1 крупный зубчик чеснока
  • Обжаренный на сухой сковороде кунжут
  • Оливковое масло
  • Перья зеленого лука

Способ приготовления: 

1. Подготавливаем овощи. Нарезаем на тонкие длинные слайсы репчатый лук, морковь, кабачок и красный перец. Если есть специальная терка для корейской моркови, то используйте ее! Зубчик чеснока и имбирь натираем на мелкой терке.

2. Набираем в кастрюльку воду и ставим ее на огонь. При закипании воды разводим в ней чуть соли и бросаем вариться лапшу. 

3. За эти 5-7 минут варки лапши, раскаляем сковороду, добавляем оливковое масло и следом морковь с репчатым луком, имбирем и чесночком. Через две минуты добавляем к ним красный перец, и еще через минутку - кабачок. Обжариваем все 2-3 минутки на сильном огне, постоянно помешивая. Креветки обжариваем отдельно в соевом соусе и лимонном соке (буквально 2 минутки). Следом добавляем к овощам. 

4. Откидываем лапшу на дуршлаг, затем добавляем сразу же к овощам, вливаем соевый соус, даем прожариться лапше еще минутку, после чего подаем с обжаренным кунжутом и зеленым луком. 

Приятного аппетита!

Н. Гасымова       

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