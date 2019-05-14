Французские слойки с заварным кремом и изюмом - Рецепт от Или Мамедовой

Известный азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram вкусным рецептом французской слойки с заварным кремом и изюмом.

Необходимые ингредиенты:

1 кг бездрожжевого слоеного теста

Заварной крем

Изюм (если он тверд, то замочите его предварительно в воде)

Яичный желток для смазывания

Сахарный сироп для блеска (50 мл воды + 50 мл сахара)

Заварной крем (желательно готовить за день до сворачивания рулета):

2 яйца

500 мл молока

100 г сахара

30 г сливочного масла

15 г ванильный сахара

1,5 ст.л. муки+1,5 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Заварной крем:

1) Подогреваем молоко. В отдельной посуде взбиваем яйца с сахаром, ванильный сахаром, следом добавляем муку и крахмал. Венчиком взбиваем яичную массу до однородности, затем струйкой подливаем теплое молоко, постоянно помешивая.

2) Смесь отправляем обратно в кастрюльку, где подогревалось молоко, и варим до первых пузырей и загустения, не забывая мешать венчиком.

3) В конце добавляем сливочное масло, вмешиваем его в крем и после остужаем крем в холодильнике, накрыв его поверхность пищевой пленкой, дабы не заветрилось.

Слойки:

1) Готовое слоеное тесто на присыпанной мукой рабочей поверхности раскатываем в прямоугольник.

2) На него выкладываем слой крема, который предварительно взбили венчиком до пудингообразного состояния.

3) Обильно посыпаем изюмом.

4) Заворачиваем аккуратно в рулет. Если хотите, чтобы рулет лучше резался, его можно положить минут на 20 в морозилку.

5) Нарезаем рулет на порционные кусочки, каждый из которых нужно приплюснуть ладошкой. Выкладываем улитки на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком и выпекаем 15-20 минут при температуре 210 градусов.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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