Французские слойки с заварным кремом и изюмом - Рецепт от Или Мамедовой

Известный азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram вкусным рецептом французской слойки с заварным кремом и изюмом.
Необходимые ингредиенты:
- 1 кг бездрожжевого слоеного теста
- Заварной крем
- Изюм (если он тверд, то замочите его предварительно в воде)
- Яичный желток для смазывания
- Сахарный сироп для блеска (50 мл воды + 50 мл сахара)
Заварной крем (желательно готовить за день до сворачивания рулета):
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 100 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 15 г ванильный сахара
- 1,5 ст.л. муки+1,5 ст.л кукурузного крахмала
Способ приготовления:
Заварной крем:
1) Подогреваем молоко. В отдельной посуде взбиваем яйца с сахаром, ванильный сахаром, следом добавляем муку и крахмал. Венчиком взбиваем яичную массу до однородности, затем струйкой подливаем теплое молоко, постоянно помешивая.
2) Смесь отправляем обратно в кастрюльку, где подогревалось молоко, и варим до первых пузырей и загустения, не забывая мешать венчиком.
3) В конце добавляем сливочное масло, вмешиваем его в крем и после остужаем крем в холодильнике, накрыв его поверхность пищевой пленкой, дабы не заветрилось.
Слойки:
1) Готовое слоеное тесто на присыпанной мукой рабочей поверхности раскатываем в прямоугольник.
2) На него выкладываем слой крема, который предварительно взбили венчиком до пудингообразного состояния.
3) Обильно посыпаем изюмом.
4) Заворачиваем аккуратно в рулет. Если хотите, чтобы рулет лучше резался, его можно положить минут на 20 в морозилку.
5) Нарезаем рулет на порционные кусочки, каждый из которых нужно приплюснуть ладошкой. Выкладываем улитки на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком и выпекаем 15-20 минут при температуре 210 градусов.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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