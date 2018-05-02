Lady.Day.Az на кухне: Готовим в китайском ресторане - ФОТО

Что сегодня приготовить? Вопрос актуален не только для хозяек, у которых в семье разные вкусы, но и для холостяков, которые хотят приготовить что-то вкусное собственными руками, но при этом не испачкать много посуды (ее же потом мыть придется).

Lady.Day.Az в поисках ответа на вопрос "что сегодня приготовить", побеседовал с шеф-поваром китайского ресторана "Shin Shin" Чжен Жи Лином (Zheng Jie Lin), который поделился с нами рецептами быстрых, простых и при этом необычных блюд.

Приготовить китайскую еду в Азербайджане может быть сложным, только если вы не найдете необходимые ингредиенты в столичных супермаркетах. Но, как рассказал нам шеф-повар, даже если вы не найдете какой-то из ингредиентов, его можно заменить. Так, например, китайские грибы в супе можно заменить любыми другими.

Ингредиенты желательно заранее подготовить и поставить рядом с собой, как это делает шеф. На профессиональной кухне Чжен с 19 лет, поэтому его движения ловки и молниеносны.

Блюдам, которые он приготовил при нас, может быть, более 2-3 тысяч лет, но они довольны просты. Мы готовили еду на одну персону, так что с количеством ингредиентов можете решать сами по тому, на скольких человек вы это готовите.

Остро-кислый суп (hot soup)

Чтобы приготовить китайский суп, вам понадобятся мелко нарезные куриная грудка, китайские грибы, местные грибы, бамбу шут (bamboo shoot) в равных количествах.

В кипящую воду добавляются все ингредиенты, спустя несколько минут на кончике чайной ложки добавляются приправы и специи - соевый соус, соус чили, соль, сахар, китайская соль, куриный бульон, крахмал. При этом суп постоянно помешивается. К концу приготовления добавляется одна столовая ложка куриного яйца и быстро перемешивается.

При подаче тарелку необходимо смазать оливковым маслом, влить суп и украсить зеленью - кинзой и зеленым луком.

Хрустящий биф (crispy beef)

Любители мяса по достоинству оценят это блюдо.

Маленькие ломтики бифа с овощами (нарезанные тонкими ломтиками морковь, цветные сладкие перцы, репчатый лук, листья шпината) жарятся в большом количестве масла.

Приправляете все соевым соусом, соусом чили, солью, сахаром, чесноком, имбирем, уксусом. Не забывайте помешивать блюдо.

Курица с овощами (chicken vegetable)

Для этого безумно простого блюда вам понадобятся мелко нарезанная куриная грудка, овощи - брокколи, сладкий перец, грибы, морковь.

Как и в случае с crispy beef мясо с овощами обжаривается в большом количестве масла. Часто перемешивая блюдо, добавьте в него соль, перец, соевый соус, соус чили, куриный бульон.

Овощной нудл

В качестве гарнира к мясу или же отдельным блюдом можно приготовить рисовую лапшу (нудл) с овощами.

Нарезанную тонкими ломтиками морковь, спаржу, репчатый лук обжарить в масле, добавить нудл и постоянно помешивая добавить соль, китайскую соль, соевый соус, соус чили.

Овощной рис

Также можно приготовить рис с овощами.

Для этого мелко нарезанную морковь, зеленый лук, зеленый горошек и кукурузу обжарить. Постоянно помешивая можете влить в блюдо одну столовую ложку куриного яйца. Добавить вареный длиннозерновой рис и специи - соль, куриный бульон, китайскую соль. При необходимости можете добавить в блюдо немного воды.

Приятного аппетита!

Текст: Франгиз Агаларова

Фото: Руслан Ализаде