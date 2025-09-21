Меган Маркл впервые за долгое время вышла на публику с принцем Гарри

Принц Гарри впервые за долгое время вышел на публику с Меган Маркл.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Герцоги Сассекские появились на благотворительном вечере Кевина Костнера, который состоялся 20 сентября в Санта-Барбаре. На мероприятии также присутствовала журналистка Опра Уинфри. Меган Маркл выбрала темно-синее платье без рукавов, туфли на каблуках и золотые браслеты. Принц Гарри предпочел черную рубашку, пиджак и джинсы.

10 сентября в Лондоне прошла первая за 19 месяцев личная встреча принца Гарри с королем Великобритании Карлом III. Они увиделись в Кларенс-хаус - вестминстерской резиденции членов королевской семьи. Встреча продлилась 54 минуты и сопровождалась совместным чаепитием.