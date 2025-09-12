Самую красивую девушку Америки раскритиковали за слишком белое лицо

Победительница конкурса красоты "Мисс Америка 2026" Кэсси Донаган столкнулась с критикой из-за странного макияжа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Донаган обошла 52 участниц из разных штатов. Церемония награждения состоялась седьмого сентября на сцене Walt Disney Theater в Орландо. Победа принесла ей стипендию на обучение в 50 тысяч долларов и дополнительно три тысячи долларов за победу в конкурсе талантов, где она выступила в качестве певицы.

Многочисленные критические комментарии появились под видео о финале конкурса, опубликованном организаторами "Мисс Америка". Зрителей удивило, что у Донаган тон консилера не совпадает с тоном кожи, из-за чего лицо самой красивой девушки Америки кажется слишком белым. "Кто делал ей макияж?" - цитирует Daily Mail один из комментариев.

В беседе с изданием People Донаган сказала, что старается фильтровать комментарии. По ее словам, интернет - публичное пространство и люди имеют право на мнение. "Я буду стараться любить и заботиться обо всех, - сказала Донаган. - И если хоть один человек почувствует себя увиденным или любимым благодаря мне в качестве "Мисс Америки", значит, у меня все получилось".