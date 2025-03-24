Российская певица и телезвезда Ольга Бузова решила отказаться от косметики. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

39-летняя исполнительница заявила, что в течение недели собирается отдыхать от излишнего количества указанной декоративной продукции. "Лицо очень устало от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения", - объяснила она.

При этом звезда опубликовала фото, где позирует в бежевом свитере, асимметричной пудровой юбке и остроносых черных туфлях на шпильках. "Вышла на ужин сегодня исключительно с карандашом и блеском на губах", - отметила в подписи автор поста.