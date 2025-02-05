Мультимиллионерша пожаловалась на тяжелую жизнь

Мультимиллионерша Сильвия Канг из Сан-Франциско пожаловалась, что богатство усложнило ее жизнь и лишило друзей. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2018 году девушка основала медицинский стартап Mira, который расцвел во время пандемии COVID-19. Несмотря на богатство, Канг ведет скромный образ жизни и проживает в доме с тремя спальнями с мужем и сыном "в районе для среднего класса".

"Я езжу на Tesla Model 3, но это скорее для удобства, чем для роскоши - беспилотный автомобиль облегчает мне жизнь", - признается Канг.

Девушка пожаловалась, что ее друзья стали более тщательно готовиться к встречам, а ей все сложнее вникать в их повседневные рабочие проблемы. Причина в том, что она полностью погружена в управление своей компанией, из-за этого Канг испытывает трудности в поддержании прежнего уровня общения с друзьями.

Психолог посоветовал ей расширить свой круг общения. Теперь Канг заводит новые знакомства, основанные на общих интересах и увлечениях. Кроме того, она регулярно обращается за деловыми советами к наставникам и коллегам-предпринимателям.

Несмотря на свою финансовую независимость, Канг продолжает получать удовлетворение от своей работы. Ее приоритеты не ограничиваются материальными благами, но и включают в себя то, что приносит ей радость - например, путешествия и изучение исторических мест.