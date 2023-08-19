Кто такая София Ричи и почему ее стиль обсуждают всем интернетом: 5 модных приемов новой it-girl

Новая "та самая девушка" и представитель современного поколения "тихой роскоши". Чем же ты так популярна, София?

Начнём с небольшой предыстории. Всё началось с суперпопулярного сегодня стиля old money, о котором стали активно говорить в модной тусовке. На пик обсуждений пришлась свадьба модели Софии Ричи и Эллиота Грейнджа - владельца музыкального лейбла.

Событие вышло невероятно красивым и грандиозным (Бекхэмы-Пельтцы в сторонке чуть-чуть занервничали), а наряды невесты (почти все Chanel, кстати) подчеркнули, что люкс в гардеробе Софии - дело привычное. Эпоха old money, можно сказать, избрала себе очередного лидера.

Софию зарубежная пресса уже называет принцессой интернета. И титул возник неспроста - звезда является дочерью знаменитого певца Лайонела Ричи, так что её детство прошло в довольно-таки сказочной атмосфере. Плюс, в отличие от многих инфлюэнсеров, София все-таки выработала личный стиль, который можно повторить, не разоряясь на тяжелый люкс. Ну, во многих случаях, по крайней мере.

Так что нелишним будет покопаться в гардеробе Ричи и разузнать, почему к ее образам присматриваются десятки тысяч фэшэниста.

Тренды-тренды-тренды

Классический крой - не равно "устаревший". Факт! Посмотри, здесь на Софии удлинённый твидовый жакет - база. С чем его обычно миксуют? Правильно, с такими же классическими лодочками и сумками. Но Ричи решила добавить в аутфит необычный "твист".

Актуальные уже не один сезон подряд перья резко освежают наряд. И выглядывающие из-под блейзера шорты с полоской кружева в бельевом стиле смотрятся игриво. Кстати, перья или кружево ты с лёгкостью пришьешь и сама - главное добыть в шкафу забытый удлиненный блейзер. Советуем не пренебрегать лайфхаком!

Авторский коктейль

Слышала о стереотипе, мол, стиль "старых денег" - это только трикотажные платья, скромные рубашки и джемперы? Так вот, это неправда. Молодое поколение устаёт от единых модных стандартов и постоянно экспериментирует, что совершенно естественно.

В частности, София Ричи любит носить брюки карго с базовой белой футболкой и принтованной кепкой. Вроде вариант на каждый день, но выглядит по-особенному. Почему? Детали в виде кроссовок Chanel и строгих черных очков решают!

Фигуру все равно видно

По нашим наблюдениям, молодая Ричи не особо жалует оверсайз-look'и. Даже базовый дуэт джинсов и жилета она подбирает так, чтобы подчеркнуть фигуру.

Всё просто, смотри: брюки на завышенной талии удачно сидят на бёдрах и выделяют их, а трикотажный жилет открывает руки и за счёт длины визуально вытягивает фигуру.

Обрати внимание, что все вещи при этом - не облегающие и не открытые, но как же грамотно они акцентируют внимание на том, что нужно!

Простые формы

Если хочешь выглядеть "дорого", то отдавай предпочтение минимализму - это утверждают стилисты. И трюк действительно работает! София чаще всего придерживается правила "минимум" и выбирает самые простые силуэты.

Макси-юбка изо льна чуть зауженного кроя с жилетом смотрится достойно и женственно, согласись. Именно поэтому мы часто советуем отдавать предпочтение простым формам, которые действительно украсят всех. И даже аккуратные вьетнамки (плюс им в карму) вписываются в эту элегантную картину идеально.

Игра с фактурами - высший пилотаж

Иногда наряды, как картины, хочется рассматривать долго. Так и аутфит Софии Ричи здесь состоит из разных деталей и тканей, складывающихся в цельный пазл. Юбка сшита из нежной прозрачной ткани, мелкие элементы на ней собраны из бисера, а боди из матового плотного материала дополнено атласным бантом - сложная конструкция! Но, пожалуй, самое интересное здесь - "металлическая" обувь на высокой танкетке (таких мы ещё не видели). Это, конечно, высший пилотаж!

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