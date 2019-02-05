135-килограммовая девушка похудела вдвое и стала моделью - ФОТО

Жительница Лос-Анджелеса Доминик Монтгомери с детства мечтала стать моделью. Однако на пути к мечте было весомое препятствие - с пяти лет она страдала от расстройства пищевого поведения. Девушка переедала, но не могла наесться досыта. Доходило до того, что родителям девочки приходилось шить для нее школьную форму на заказ, так как стандартные размеры детской одежды Доминике были малы. Без издевательств одноклассников также не обошлось.

"Я ела как минимум пять тысяч калорий в день. Часто ела в машине, чтобы не попадаться людям на глаза, и ненавидела себя", - говорит Доминика.

Как сообщает Lady.Day.Az, в старшей школе ее вес составлял 135 килограммов. Но один случай полностью изменил ее жизнь. Однажды во время купания с друзьями на пляже она не смогла выбраться из воды во время прилива - ей мешал лишний вес, из-за которого друзья были не в силах ее поднять. Доминик чуть не погибла, но с того самого момента она обещала себе похудеть.

За четыре года Монтгомери удалось сбросить около 70 килограммов. Она отказалась от фастфуда и начала заниматься в тренажерном зале. Правда после похудения появилась еще одна проблема - обвисшая кожа. Но и тут Доминик нашла решение: чтобы заработать на операцию, она основала собственную компанию по разработке программ похудения и тренировок.

Осенью прошлого года Монтгомери удалось осуществить мечту детства - она прошлась по подиуму во время Недели моды в Лос-Анджелесе. Совсем скоро ей предстоит работа на показе в Нью-Йорке.

Добавим, что девушка мечтает стать участницей шоу Victoria's Secret и делает все, чтобы добиться своей цели.

Н. Гасымова

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