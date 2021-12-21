Повара назвали главные ошибки при варке макарон

Шеф-повара перечислили основные хитрости в приготовлении пасты и назвали главные ошибки при варке макарон. Сборный материал с их рекомендациями опубликовали на сайте с рецептами taste.com.au, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению поваров, макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. После добавления пасты в кипящую воду ее нужно постоянно помешивать, чтобы она не слипалась. Также готовые макароны не рекомендуется промывать, потому что "так можно смыть весь вкус".

Итальянский шеф-повар Роберта д'Элиа обратил внимание на важность времени варки макарон. Чтобы добиться идеальной пасты al dente, шеф рекомендует варить ее шесть-семь минут. Если по истечении этого времени она остается слишком жесткой, то можно подержать ее в кипящей воде еще 30 секунд.

Также мастера кулинарии раскритиковали привычку многих людей добавлять подсолнечное или оливковое масло в воду, чтобы макароны не слипались. Они считают, что масло оставляет пленку на пасте, которая не дает добавленному к блюду соусу полностью раскрыться.

Помимо этого, в пасту предлагают не добавлять слишком много соуса, чтобы она в нем не утонула.