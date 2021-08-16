4 неожиданных факта о кофе, которые стоит знать каждому кофеману

Не так страшен кофе, как о нет говорят. Многие кофеманы живут долго и счастливо, не зная проблем с сердцем и давлением.

Конечно, очень важно не перебарщивать с его количеством. И если выполнять этот пункт, то кофе принесет организму только пользу.

Кофе укрепляет иммунитет

Кофе делает иммунную систему здоровее и крепче, а также делает печень сильнее. Для этого нужно пить 3 чашки кофе в день.

Интересно: ученые из Калифорнийского университета доказали, что кофе снижает риск преждевременной смерти.

Кофе уменьшает головную боль

Кофе способен преодолеть головную боль, особенно, которая вызвана сменой погоды. В период, когда у тебя часто болит голова, пей 3-4 чашки кофе. Лучше всего с молоком.

Кофе снимает стресс

Каждый знает, что стресс снимается благодаря гормону серотонину, который и создает хорошее настроение.

Даже одна чашка кофе, выпитая в стрессовой ситуации, расслабит тебя и позволит смотреть на вещи вокруг трезво. Поэтому пей кофе, когда чувствуешь, что начинаешь нервничать.

Кофе снижает вес

Кофе способен удержать и снизить вес. Оказывается, вес повышается из-за низкого содержания в организме гормона лептина, а кофе как раз повышает его количество.

Кроме того, кофе улучшает результативность занятий спортом.

edinstvennaya.ua