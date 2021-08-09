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Что происходит с телом, когда вы едите томаты?

Мог ли подумать детский писатель Джанни Родари, создавший "Приключения Чиполлино", что его Синьор Помидор из отрицательного сказочного персонажа обернется вполне реальным врагом. По крайней мере, в Лос-Анджелесе - городе-трендсеттере по части диетологии. Борьбу с любимым овощем развернул именитый кардиолог, автор бестселлера The Plant Paradox ("Парадокс растений") Стивен Гандри, назвав причиной немилости - содержание белков-лектинов. Цитата из книги: "Томаты - очень агрессивный продукт: они вызывают воспаления, увеличение веса и серьезные аллергические реакции. Но самое страшное, что лектин атакует наши клетки, и, увы, единственный способ борьбы с этим белком - от него отказаться". Этому феномену Гандри посвятил большую часть своего расследования.

К числу сторонников этой теории относит себя и звездный диетолог Аллен Кэмпбелл, который многие годы составляет персональное меню для Тома Брэди и Жизель Бундхен и уже давно ограничил присутствие помидоров в рационе знаменитой пары. Чтобы не быть голословными: их ежедневное питание включает, например, мороженое из авокадо и практически исключает баклажаны, перец, картофель и томаты.

По мнению Гандри, диета без лектина способна справиться с лишним весом, так как этот белок в том числе способствуют накоплению жира. "Как врач, я полагался в своей работе на научные исследования. В них приняли участие тысяча человек, восемьсот из которых - с семейной историей аутоиммунных заболеваний. У тех из них, кто строго следовал диете без лектинов, признаки воспаления в течение трех месяцев не проявлялись", - заключает кардиолог. По словам калифорнийского медика этот белок не способствует, но усиливает слабоумие, облысение, угревую сыпь, анемию и даже синдром хронической усталости. Вы-то думали, что причина вашего упадка сил - начальник-тиран, а это томат-тиран!

К слову, в список "запрещенки" по этому признаку попали не только томаты, но и, например, все бобовые и молочные продукты (но только в США!). Интересно, что продукция от коров из Южной Европы (Испании, Италии и Португалии) под такой запрет не попала из-за различия в корме животных.

Хорошая новость для тех, кто встревожен анти-томатными санкциями. Помидоры все-таки можно облагородить и к столу допустить - достаточно снять с них шкурку (именно в ней и содержится больше всего лектина) и, в идеале, есть не сырыми, а приготовленными. А вот второму после томатов "рекордсмену" по лектину - кукурузе - ничего не поможет. Про нее маститый врач предлагает вовсе забыть.

elle.ru


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